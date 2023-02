Confartigianato Palermo, una nuova squadra pronta a guidare la categoria degli edili

Giuseppe Lo Cicero è il nuovo presidente di Anaepa Palermo. La categoria degli edili di Confartigianato Imprese Palermo ha eletto all’unanimità Lo Cicero che sarà coadiuvato, nel direttivo, da Sebastiano Zafonti e Antonino Salvaggio. Tra gli obiettivi della nuova squadra, anche la costituzione di una rete di imprese nel settore delle costruzioni, una campagna di sensibilizzazione delle responsabilità civili e penali mirata ai committenti di opere pubbliche e private a maggior tutela del lavoro regolare, l’istituzione di un prezziario specifico per la realizzazione di opere di edilizia privata. E ancora, in cantiere, altre iniziative finalizzate a sostenere il

settore in un momento economico gravato dalla crisi dovuta al blocco dei crediti fiscali e non solo.

Con lo stop allo sconto in fattura e alla cessione crediti, infatti, sono in bilico occupazione e investimenti nelle Costruzioni. Basti pensare che a Palermo e in provincia sono a rischio 2320 occupati in micro e piccole imprese, per inesigibilità dei crediti d'imposta incagliati per bonus edilizi.

“Il mondo dell’edilizia sta attraversando un periodo molto difficile e delicato – ha detto il segretario di Confartigianato Palermo, Giovanni Rafti –. Il settore è preoccupato e soprattutto versa in enormi difficoltà. In un momento in cui la nostra associazione sta rinnovando i presidenti delle varie categorie, era indispensabile formare per le Costruzioni, una squadra attiva e attenta alle necessità di tutti i nostri associati”.