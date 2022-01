Concorso centri per l’impiego, il Sadirs: "Governo acceleri su riclassificazione del personale"

“Il governo acceleri sulla riclassificazione del personale per superare i disagi del concorso dei centri perl’impiego che esclude il personale interno”. È la richiesta del sindacato Sadirs che interviene sulle modifiche della maxi selezione per reclutare 1.170 dipendenti per i centri per l’impiego. La recente modifica della giunta ha escluso una via preferenziale per il personale interno e il Sadirs ora avanza una proposta per superare il problema.

“Non siamo contro i concorsi - dice il segretario generale Fulvio Pantano - anzi, approfittando proprio della selezione, i cui tempi si prospettano di almeno un anno, l’amministrazione regionale potrebbe benissimo accelerare sulla definizione della riclassificazione del personale superando tutti i problemi che si sono presentati. Siamo infatti in attesa che l’Aran ci convochi per discutere del nuovo contratto e della riclassificazione, a quel punto migliaia di dipendenti A e B avrebbero finalmente il giusto inquadramento e il concorso sarebbe a quel punto secondario alle problematiche che interessano questa categoria di lavoratori regionali”.