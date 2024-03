Palermo Est, la comunità energetica è realtà: sconti fino al 40% in bolletta per famiglie e imprese

Salvatore Cerrito si aggira fiero tra i pannelli fotovoltaici installati in una vecchia area industriale di ottomila metri quadrati dismessa al confine fra Palermo e Villabate. Li chiama "filari", come se fossero viti. Anche se da qui non nascerà vino ma energia elettrica pulita, prodotta dalla generosità del sole che sul capoluogo siciliano batte costantemente come in poche altre città italiane. La comunità energetica (Cer) Palermo Est non è più solo uno dei tanti progetti nati nell'era post Covid, ma solida realtà. L'impianto da un megawatt, la cui realizzazione è stata avviata nel gennaio 2022, è pronto: avrà una potenza di 850 chilowattora, capace di produrre 1,4 milioni di chilowattora all'anno. Adesso mancano solo gli ultimi passaggi burocratici, poi da questa primavera 250 tra famiglie e imprese dei quartieri Brancaccio, Ciaculli, dell'area di piazza Torrelunga e di via Messina Marine saranno agganciate a questa centrale e potranno beneficiare dei vantaggi offerti dalla comunità energetica: "Si risparmierà fra il 30% e il 40% in bolletta, in più i consumatori avranno un incentivo di 8 centesimi ogni chilowattora", spiega Cerrito che della Cer Palermo Est è ideatore nonché presidente.

L'app che monitora i consumi e il fondo per le famiglie in difficoltà

Fondamentale sarà l'app messa a punto da Cer Plus Italia, presieduta da Vincenzo Coppola, che è stato vice comandante generale dell’Arma dei carabinieri tra il marzo 2017 e il marzo 2018. L'applicazione, che sta già funzionando nella sua versione beta, sarà scaricabile da aprile. "Il software - illustra Coppola - aiuterà gli utenti non solo a monitorare in tempo reale i consumi, ma avrà anche delle capacità predittive che consentiranno di gestire l'impianto nel modo migliore anche in chiave futura. In più sarà presente il wallet elettronico in cui saranno caricati gli incentivi che diventeranno un buono spesa da utilizzare nelle imprese che faranno parte della comunità".

Diversa invece la destinazione dei bonus che verranno accumulati dalle aziende. "Il 40% dei loro incentivi - continua Coppola - finiranno in un fondo di solidarietà per il contrasto della povertà energetica". In altre parole, saranno degli aiuti per quelle famiglie che hanno difficoltà a pagare le bollette. Insomma, tutto un circolo virtuoso che trasforma in gesti concreti tutto quell’alone teorico che si nasconde dietro alla parola "comunità energetica".

Dalla direttiva Ue alla comunità energetica

Un progetto, quello della Palermo Est, che inizia a prendere corpo nel 2021, quando entra in vigore un decreto del governo italiano che recepisce la direttiva Ue RED II, meglio nota come Renewable Energy Directive, con la quale si istituiscono le comunità energetiche rinnovabili (Cer). Il governo italiano, dunque, attingendo da fondi comunitari concede un incentivo variabile dai 6 agli 8 centesimi ogni chilowattora (come accade nel caso della Palermo Est) consumato da famiglie, imprese, enti statali e religiosi che consumano energia elettrica prodotta da impianti di proprietà della Cer.

I primi 250 aderenti saranno selezionati appositamente dopo la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse. "Abbiamo già circa 150 soggetti che si sono candidati spontaneamente - spiega Cerrito - quando hanno saputo della nascita di Palermo Est. La scrematura sarà fatta selezionando i profili che potranno consumare meglio senza sprecare l’energia prodotta tra le 8 e le 15 di ogni giorno. Quindi per fare un esempio, sicuramente, un pub non è l'ideale mentre lo è sicuramente un supermercato o una famiglia che concentrerà in quella fascia oraria l’utilizzo degli elettrodomestici".

Benefici per le utenze, dunque, ma non solo. "Con un po' di attenzione - aggiunge Cerrito - si possono risparmiare cifre considerevoli. Questo è coerente con la nostra missione che non è solo rivolta al risparmio, ma è anche un collettore di buone pratiche volte a favorire la transizione energetica. Nel suo intero ciclo di vita, di circa 25 anni, questo parco fotovoltaico consentirà alla nostra città un risparmio di 18 mila tonnellate di anidride carbonica immessa nell’aria. Facendo due conti è come se avessimo piantato a Palermo un bosco di 45 mila alberi, praticamente le dimensioni di tutto il bosco di Ficuzza".

Il futuro della Cer Palermo Est

Quella che sta per partire è comunque soltanto la prima fase del progetto Palermo Est. "Abbiamo già le autorizzazioni per installare 5 megawatt e contiamo di connettere un secondo e un terzo impianto, anch'essi da un megawatt ciascuno, entro la fine di quest'anno per espandere la comunità fino a un totale di circa un migliaio di utenti. Stiamo cercando di capire come poter alimentare soci della comunità energetica dislocati di tutta la città di Palermo", è il piano di Cerrito.

"Siamo inoltre pronti - aggiunge - a installare le prime colonnine di ricarica per auto elettriche da 400 chilowatt. Al momento in città le più potenti sono quelle da 250 chilowatt installate da Tesla al centro commerciale Forum. In questo modo consentiremo di ricaricare i veicoli green in pochissimi minuti, rimuovendo uno dei più grossi ostacoli alla diffusione delle auto elettriche che è proprio quello di fare il pieno di energia in breve tempo". Ovviamente gli incentivi spettanti agli aderenti alla Palermo Est potranno essere spesi anche in questo modo.

E oltre all’aspetto ambientale, ce n’è uno di carattere sociale da non trascurare. "Il progetto parte volutamente da un quartiere notoriamente difficile come Brancaccio, anche per dare un messaggio di cambiamento alla città", dice Cerrito. A cinque minuti di macchina dalla centrale di Palermo Est, lo scorso 26 febbraio, allo Sperone, si è verificato l'ultimo omicidio in città. "La nostra è anche una sfida, abbiamo voluto iniziare da qui per dire che questo può essere un territorio che non dà contributi soltanto alla cronaca nera. Siamo fiduciosi e se andrà bene qui, vorrà dire che il modello si potrà esportare ovunque", conclude Coppola, che tra il 2008 e il 2010 è stato comandante della legione carabinieri Sicilia.