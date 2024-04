Faisa Cisal Sicilia: "Lavoratori Ast ancora senza stipendio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lavoratori AST SPA , ancora senza stipendio. I lavoratori della Partecipata Regionale di TPL hanno trascorso le feste Pasquali senza stipendio ed ancora oggi, non vedono accreditata la retribuzione dello scorso mese di Marzo. Ribadiamo ancora una volta che trattasi di fatti incresciosi, fuori da ogni logica contrattuale, tenuto conto peraltro che mesi or sono da parte della Società è stato comunicato ai Sindacati che la data relativa all’ erogazione degli stipendi del personale dipendente di AST SPA, sarebbe stata allineata a quella dei dipendenti regionali, ossia, il 24 di ciascun mese. Eppure, per evitare il ritardo degli emolumenti, chi di competenza, dovrebbe avere l’ accortezza di mantenere la disponibilità sul conto bancario delle risorse necessarie per pagare gli stipendi con puntualità, posto che il mandato di pagamento una volta firmato dal Direttore Generale, viene inviato al tesoriere ( nel caso in specie BNL ) che in presenza delle relative risorse economiche, provvede ad effettuare gli accrediti sui conti correnti dei dipendenti. Ciononostante, da parte aziendale, neanche un comunicato di scuse rivolte ai lavoratori e alle loro famiglie, a salvaguardia di chi almeno riesce a provare “ l’emozione di vergogna sociale “ .