Cub trasporti, massiccia adesione allo sciopero dei dipendenti di Amat

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’adesione allo sciopero di oggi dei dipendenti Amat, indetto da C.u.b. Trasporti Palermo, è stata massicciamente partecipata dal personale raggiungendo, alle ore 13:00, punte del 100% delle linee Tram e del 60% delle linee del Gommato ( Autobus). La C.u.b. Trasporti continuerà la battaglia fino al raggiungimento degli obbiettivi che i lavoratori stanno richiedendo, è impensabile, mantenere gli autisti in servizio oltre i 55 anni nonostante l’usura certificate dai medici producendo in continuazione inidonei, o non riconoscere alle lavoratrici e ai lavoratori un buono pasto richiesto ormai da anni. Pertanto chiediamo un confronto con Azienda è Proprietà per chiarire gli aspetti di questo risultato di mobilitazione del personale di Amat Palermo, aprendo di fatto un negoziato che renda beneficio e attuazione nei punti messi in evidenza e richiesti a gran voce da tutto il personale. Con ciò, teniamo presente che, un azienda è forte se è coesa, cioè, se i lavoratori sono parte integrante e non quando si sentono marginale o secondario. Quindi è necessario ormai, è di interesse comune, l’apertura di un tavolo di contrattazione per condurre a conclusione i punti espressi di questo momento di agitazione del personale di Amat.