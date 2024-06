"Noi, ex tirocinanti dell'Avviso 22 della Regione abbandonati dalla politica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oreste Lauria, portavoce regionale dei tirocinanti della Regione siciliana: "Abbandonati dalla politica? Bene, noi rispondiamo disertando il voto dell'8 e 9 giugno prossimi. Siamo stati abbandonati dalla stessa politica è abbiamo preso questa decisione: dei 1.741 quasi tutti i tirocinanti dell'Avviso 22 della Regione Siciliana, ebbene, non andremo a votare l'8 e 9 giugno prossimi per le elezioni europee...". Noi ex tirocinanti dell'Avviso 22, le nostre famiglie e tutti coloro che appoggiano le nostre iniziative, abbiamo preso la triste decisione di non andare a votare alle prossime elezioni europee. La nostra presa di posizione nasce dal fatto che abbiamo ormai perso la fiducia nelle forze politiche che oggi dovrebbero rappresentarci e soprattutto, cosa ancor più grave, nelle istituzioni che attualmente governano la Regione siciliana. Tutti questi "signori" dalle mille promesse elettorali hanno definitivamente perso la credibilità e il consenso di tutti coloro che come noi chiedono soltanto di essere ascoltati e poter vivere dignitosamente del proprio lavoro. Disertando il voto del 8 e 9 giugno attueremo l'ennesima protesta per far sentire i nostri diritti. Non siamo rappresentati da nessuna forza politica, né di maggioranza nè di opposizione e abbiamo preso questa decisione spinti dalla disperazione e dal silenzio delle istituzioni". Firmato Oreste Lauria, portavoce regionale dei tirocinanti dell'avviso 22 della regione siciliana.