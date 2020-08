Petralia Soprana, dal Comune 33 mila euro alle imprese che si adeguano alle norme anti Covid

Al via l’iter per l’erogazione del contributo economico una tantum alle attività economiche di Petralia Soprana sospese a causa dell’emergenza Coronavirus. L’iniziativa del Comune ha lo scopo di aiutare e sostenere le attività economiche che si sono adeguate alle misure anti Covid previste dalle normative vigenti.

La somma destinata per tale azione (33 mila euro) è già stata inserita dal Consiglio comunale nel bilancio già approvato e sarà divisa alle ditte che hanno le caratteristiche previste e ne faranno richiesta. "Con questo piccolo contributo deliberato dal Consiglio Comunale - afferma il sindaco Pietro Macaluso - abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza alle attività produttive presenti nel nostro Comune che hanno subito il blocco causa Covid-19".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

e attività economiche devono trovarsi in regola con il pagamento dei tributi locali. Gli interessati dovranno presentare richiesta, mediante l’apposito modello, che dovrà essere corredata dall’Isee (del titolare dell’attività) relativa all’anno 2019 , da una visura camerale e delle documentazioni giustificative delle spese sostenute per la messa in sicurezza degli esercizi. Le richieste dovranno pervenire entro le 14 del 31 agosto al protocollo del Comune. Il regolamento e la modulistica è reperibile nel sito del Comune.