Comune, firmato protocollo di intesa per promuovere l’artigianato locale: sì all'organizzazione di eventi

Il Comune di Palermo e la Confartigianato Imprese Palermo hanno firmato oggi a Palazzo delle Aquile un protocollo d'intesa per la realizzazione di manifestazioni a sostegno dell’artigianato palermitano e siciliano. "L’organizzazione di eventi promozionali, infatti - si legge in una nota - rappresenta un'ottima attività di impulso per la valorizzazione dei prodotti dell’artigianato locale e delle attività economiche a esso correlate e per il rilancio delle imprese del territorio, soprattutto alla luce della fase storica che stiamo vivendo, dopo l’emergenza sanitaria da Covid".

Per la firma oggi erano presenti insieme al sindaco Roberto Lagalla, per il Comune, l'assessore alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti, per Confartigianato Imprese Palermo, la presidente Maria Grazia Bonsignore, il segretario Giovanni Rafti e il responsabile artistico Costantino Sparacio.

Per il sindaco Lagalla e l'assessore Forzinetti si tratta di "un protocollo che pone questa Amministrazione al fianco delle attività artigianali e commerciali di Palermo, il cui valore storico è tale da costituire testimonianza fedele dell'identità, della cultura e della tradizione manifatturiera e imprenditoriale della nostra città. La valorizzazione delle diversità e dei saperi locali, la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale ed economico sono fondamentali per lo sviluppo sociale, ideologico e formativo della nostra comunità, affinché si possa dar vita a una memoria storica e a un'eredità intellettuale da trasmettere alle generazioni future con inevitabili riflessi in termini di crescita, di sviluppo e occupazione".

"Confartigianato - ha dichiarato la presidente Bonsignore - nasce come associazione a tutela degli artigiani e ogni giorno ci muoviamo con spirito di servizio. Nella nostra terra vogliamo valorizzare gli artigiani, promuovere occasioni di incontro con il pubblico. È per noi prioritario anche prenderci cura del patrimonio culturale e artistico della nostra città. È, inoltre, altrettanto importante tramandare il sapere degli artigiani alle nuove generazioni, creare opportunità affinché si possano rivalorizzare gli antichi mestieri. Il protocollo di intesa che abbiamo siglato oggi col Comune ci dà la possibilità di lavorare insieme a chi ci amministra con l’obiettivo comune di animare il tessuto culturale ed economico di Palermo".

Secondo quanto previsto dal protocollo, le parti collaboreranno, sulla base delle loro competenze e fini istituzionali, per mettere a disposizione dei progetti da realizzare, l’utilizzo temporaneo di siti e spazi cittadini, nonché risorse umane e strumentali, in linea e nei limiti della disponibilità e della norma vigente.

Il Comune di Palermo, secondo il contenuto dei progetti e attraverso le strutture burocratiche interne individuate in ragione delle specifiche competenze a esse attribuite, nello specifico, si impegna a:

- condividere i progetti culturali proposti dalla Confartigianato Imprese Palermo sul territorio cittadino, supportandone la realizzazione;

- condividere le manifestazioni artistiche, culturali e fieristiche proposte dalla Confartigianato Imprese Palermo sul territorio cittadino, sostenendone l'organizzazione e, in particolare, la manifestazione annuale "Fiera di Natale - La Cittadella dell'Artigianato", che si svolge ogni anno nel periodo Natalizio;

- coinvolgere Confartigianato a titolo consultivo nel fornire supporto all’Amministrazione comunale nello sviluppo e incremento economico/turistico attraverso attività di individuazione di iniziative atte al recupero e al restauro conservativo di elementi lignei di notevole pregio artistico, facenti parte di siti monumentali storici della Città di Palermo;

- consentire l’utilizzo temporaneo di siti e spazi comunali, nei limiti della disponibilità e alle condizioni della normativa vigente;

- collaborare nell’attività di promozione e comunicazione degli eventi e manifestazioni artistiche, culturali e fieristiche;

- avvalersi della collaborazione di Confartigianato Imprese Palermo per la realizzazione di progetti che valorizzino il decoro della città di Palermo;

- collaborare con Confartigianato Imprese Palermo alla promozione del progetto nazionale di Confartigianato “Percorsi accoglienti", che prevede la valorizzazione delle piccole botteghe inserendole in itinerari turistici creati ad hoc;

- accordare l’utilizzo del logo e il patrocinio gratuito;

- condividere con Confartigianato iniziative e attività formative da svolgersi nelle botteghe artigiane, per la crescita delle competenze e dell'occupazione di giovani e inoccupati.

La Confartigianato Imprese Palermo si impegna a:

- proporre e realizzare a proprio carico le manifestazioni artistiche, culturali e fieristiche programmate e i progetti di rivalutazione e riqualificazione degli spazi urbani sul territorio cittadino;

- curare la co-direzione artistica degli eventi, supportandone l’organizzazione, la logistica e l’accoglienza;

- farsi carico delle autorizzazioni e dei permessi necessari per la realizzazione degli eventi e dei relativi adempimenti;

- supportare l’attività di comunicazione;

- inserire in tutto il materiale promo-pubblicitario il logo del Comune di Palermo, oltre al proprio.

Il protocollo di intesa avrà durata triennale a partire dalla sottoscrizione.