Comune, Fasola (Ugl): "Digitalizzazione serva ad attrarre investimenti e occupazione”

Il Comune di Palermo e la Sispi hanno presentato un’iniziativa in collaborazione con l'associazione South Working, per la promozione del lavoro a distanza in digitale anche tramite l'utilizzo di spazi comunali di Coworking. Il sindaco Leoluca Orlando ha parlato di innovazione e progettualità legata al digitale. Lo stesso primo cittadino ha aggiunto che si sta collegando l’utilizzo delle risorse europee con le città metropolitane tramite l’Anci e il governo nazionale.

“Palermo è la città più cablata d’Italia - dice Franco Fasola, segretario responsabile del sindacato Ugl di Palermo - ci auspichiamo che la digitalizzazione serva da polo di riferimento ed attrazione per futuri investimenti ed occupazione, con particolare riferimento ai nostri giovani costretti a migrare all’estero, risorse sottratte alla nostra Isola”.