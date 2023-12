Negozi in centro, verso l'estensione del tetto dei 200 metri e in via Roma bussano alla porta i grandi marchi

Il commercio nel centro storico di Palermo potrebbe vivere una nuova era. Tra i tanti emendamenti alla finanziaria regionale, ce n'è anche uno che prevede l'innalzamento della superficie dei negozi nei centri storici da 200 a 600 metri quadri. L'attuale limite, stabilito dall'articolo 5 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di programmazione urbanistica comunale, era stato pensato per evitare che l'apertura dei colossi della grande distribuzione fagocitasse i piccoli commercianti e portasse al declino dei mercati storici. Alla fine però il tetto dei 200 metri quadri ha rallentato lo sviluppo commerciale di via Roma: il principale asse cittadino dello shopping, infatti, con la crisi si è via via trasformato in un "cimitero" di negozi, con decine e decine di locali sfitti e abbandonati. Adesso, se l'emendamento alla finanziaria regionale dovesse passare, via Roma potrebbe rinascere commercialmente: una prospettiva che già attrae anche i grandi marchi.

La commissione Attività produttive all'Ars

La commissione Attività produttive dell'Ars, presieduta dall'onorevole Gaspare Vitrano, ha approvato stanotte un emendamento che apre scenari nuovi per tutto il commercio non solo in via Roma, ma in tutta la Sicilia. La palla, adesso, è passata alla commissione Bilancio che sta facendo le corse per portare la manovra nel più breve tempo possibile a Sala d'Ercole. L'ampliamento della superficie per i negozi di vicinato sarà inserito nel testo della finanziaria, che il governatore Renato Schifani auspica venga approvata entro la fine dell'anno.

Il limite dei 200 metri quadrati ha fatto scappare importanti investitori, ma nel caso in cui le cose dovessero cambiare ci sarebbero già alcune insegne pronte ad aprire. "La commissione - spiega Vitrano a PalermoToday - ha esitato il parere sulla manovra finanziaria. Abbiamo ascoltato tutte le associazioni di categoria ed è stata trovata la quadra. Ci stiamo mettendo anima e corpo affinché in Sicilia e a Palermo il commercio non sia più penalizzato. Questo emendamento interessa tutti, perché rilanciando via Roma si crea tutto un indotto attorno alle attività produttive. Si tratta di un passo fondamentale per la nostra economia".

Fino a 600 metri per i negozi di vicinato

L'emendamento alla finanziaria regionale, qualora dovesse passare in Aula, modificherebbe l'articolo 2 della legge regionale 28 del 1999 (la Riforma del commercio), superando di fatto l'articolo 5 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di programmazione urbanistica del Comune. Nelle città con oltre 100 mila abitanti, come nel caso di Palermo, per gli "esercizi di vicinato" è prevista una superficie di vendita non superiore al 30% di quella massima definita (2 mila): a conti fatti dunque i negozi potrebbero godere di spazi fino a 600 metri quadri.

"Con la proposta modifica vengono riclassificate le attività commerciali su aree private per gli esercizi di vicinato, provvedendo, nel contempo, a un adeguamento (nei limiti del 50% circa) delle attuali superfici per le medie strutture di vendita. In particolare l'aumento dei limiti dimensionali delle tipologie commerciali (esercizi di vicinato) la cui apertura è di esclusiva competenza dei Comuni, consente il riposizionamento degli operatori di settore e conseguentemente di aumentare la loro competitività", si legge nell'emendamento.

Il frazionamento delle strutture di vendita già esistenti

Novità anche per il frazionamento delle medie e grandi strutture di vendita già esistenti, con superfici superiori ai 600 metri quadri (come ad esempio i supermercati). "Le medie e le grandi strutture di vendita già autorizzate - prosegue l'emendamento - come definite dalla presente legge, nei limiti della superficie e dei relativi settori merceologici possono essere frazionate in non più di quattro esercizi commerciali, previa comunicazione al Suap del Comune territorialmente competente. A seguito del frazionamento, rimane vincolata la stessa dotazione di parcheggi pertinenziali originariamente previsti nella struttura commerciale".

La soddisfazione del governatore Schifani

Così il presidente della Regione, Renato Schifani, ha commentato la conclusione dell'esame della legge di Stabilità nelle commissioni di merito dell'Ars. "Esprimo il mio apprezzamento - dice - per il lavoro compiuto nelle commissioni legislative dell'Ars che, questa notte, hanno completato l'esame della Finanziaria per la parte di loro competenza. Adesso, dopo il passaggio in commissione Bilancio, la manovra approderà in Aula dove mi auguro che prevalga il senso di responsabilità per l'interesse dei siciliani, pur nel pieno rispetto del legittimo confronto tra le posizioni politiche. L'obiettivo è sempre quello di giungere all’approvazione del testo entro la fine dell’anno. In questo modo avremo certezza, fin dall’inizio del nuovo anno, delle risorse disponibili da destinare allo sviluppo sociale ed economico della nostra terra".

I grandi marchi alla porta di via Roma

Sono mesi che alcuni marchi prestigiosi bussano alla porta di via Roma. Trattative, clausole di recesso, promesse di far veloce e poter finalmente aprire entro la stagione. Ad aver messo gli occhi su Palermo sono brand come Decathlon, Starbucks e Arcaplanet, Deichmann e Rayban, Lash, ma anche Chanel, K-Way, Yves Saint Laurent, Anytime Fitness e Ovs. Il limite dei 200 metri quadrati, ha fatto fare dietrofront ad alcuni (come Mc Donald's che intanto apre in via Amari). Altri, invece, vogliono aprire a tutti i costi in via Roma e non gettano la spugna, a patto che la superficie per i propri negozi arrivi almeno a 600 metri quadrati. E, in questo caso, i primi a rinascere saranno Palazzo Moncada e Palazzo Monteleone (ex Credito Italiano): lì, oltre alla libreria Giunti al Punto, potrebbero aprire diverse insegne dal respiro internazionale. Tra tutti, ad aver già firmato c'è Deichmann, la catena di negozi di scarpe più grande d'Europa.