Commercio, la Uiltucs: "Bene cambio insegna gruppo Romano"

Il Gruppo Romano che svolge attività commerciale con il marchio "Carrefour" e "Il centesimo" ha chiuso il contratto con Selex e da gennaio chiuderà il rapporto con Carrefour. L'azienda punterà sul marchio Familia e sul marchio Max per i punti vendita più piccoli. Tutti i negozi avranno in comune i prodotti a marchio Selex, parte della politica commerciale e verrà mantenuta la carta fedeltà Mizzica. I punti vendita sono dislocati tra Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta. Lo comunica la Uiltucs Sicilia ai circa mille lavoratori siciliani del gruppo, spiegando che “siamo felici che un’azienda siciliana stia guardando al futuro nel rispetto delle regole contrattuali e normative. Questo rappresenta per la Sicilia e i siciliani una speranza, che nel nostro territorio si può ancora investire se c'è la volontà. L'azienda ci ha comunicato di essere molto entusiasta del progetto che sicuramente porterà risultati positivi per tutti. Ovviamente tutti insieme possiamo contribuire alla riuscita del progetto nell'interesse dei lavoratori e dell'impresa e ci aspettiamo di rinnovare il contratto integrativo riconoscendo ai lavoratori quegli elementi migliorativi, quegli elementi premianti legati ad obiettivi di produttività, elementi che creano fiducia e senso di appartenenza, convinti del fatto che sono i lavoratori a fare i risultati ed anche loro meritano di essere valorizzati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.