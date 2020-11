I sindacati alla Regione: "Chiusura anticipata per i negozi e saracinesche giù la domenica"

I sindacati siciliani di categoria chiedono al governo della Regione di disporre, con apposita ordinanza, "la chiusura degli esercizi commerciali per l’intera giornata di domenica e nei festivi. Inoltre, di anticipare l’orario di chiusura negli altri giorni". A sostegno di questa richiesta Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs regionali hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori del commercio.

La richiesta dei sindacati è in controtendenza rispetto al provvedimento del presidente della Regione del 7 novembre, di ritiro di una precedente ordinanza che disponeva la chiusura domenicale e nei festivi alle 14. “Si è trattato di un atto grave - scrivono Monia Cajolo, Mimma Calabrò e Marianna Flauto nella nota inviata al governo regionale e al presidente dell’Anci Sicilia - incomprensibile. Il superamento dell’ordinanza del 24 ottobre avrebbe avuto senso solo con un’ordinanza più restrittiva, per una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di tutta la collettività, per scongiurare un eventuale ingresso in zona rossa e uscire prima possibile da quella arancione".

Cajolo, Calabrò e Flauto rilevano che "le misure richieste dai sindacati sarebbero anche utili ad allentare i carichi di lavoro e lo stress accumulato dai lavoratori della distribuzione organizzata che durante il lockdown hanno garantito un servizio essenziale, esponendosi al rischio di contagio. L’anticipazione dell’orario di chiusura – aggiungono - sarebbe anche una misura di sicurezza contro eventuali aggressioni, considerando che nel pomeriggio le città si svuotano e il commercio è un settore a prevalente presenza femminile". I sindacati chiedono dunque un incontro per affrontare "anche i temi del ristoro economico ai lavoratori e ai settori colpiti dalla crisi e degli investimenti per la ripresa”.