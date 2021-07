I palermitani tornano a fare shopping, Cidec: "Con i saldi piccoli segnali di ripresa"

Il bilancio a un mese dall'avvio delle vendite a prezzi ridotti. Il presidente provinciale Salvatore Bivona: "Le famiglie hanno speso in media cento euro per comprare abiti e calzature". Preoccupano però i ritardi nell'erogazione degli aiuti agli esercenti

E' trascorso un mese dall' avvio ufficiale degli sconti in Sicilia e la Cidec (Confederazione italiana esercenti commercianti) di Palermo traccia un primo bilancio. "Dai dati raccolti emerge che, in media, le famiglie palermitane abbiano speso, ad oggi, cento euro per comprare abiti e calzature", dice il presidente provinciale, Salvatore Bivona. Un dato ritenuto "non negativo" anche se le vendite a prezzi ridotti risentono ancora dell'emergenza sanitaria e resta sullo sfondo la chiusura di molte attività e il lungo stop per molte altre.

"Nessun numero esaltante in termini di vendite - si legge in una nota dell'associazione - ma un timido segnale che va nella direzione della voglia di tornare alla normalità, scommettendo, seppur modestamente, sul futuro. Il dato relativo alla spesa dei nuclei familiari scaturisce dal trend delle vendite registrato nei centri storici e commerciali e include anche i cosiddetti negozi di vicinato". Per Bivona "C'è stata una modesta ripresa del commercio di prossimità, sempre più a rischio a causa delle vendite online".

A preoccupare la Cidec è invece l'erogazione dei ristori. In primavera Bivona, che ricopre anche la carica di presidente regionale dell'organizzazione sindacale, aveva espresso "forti perplessità sulle modalità di controllo della spettanza delle risorse, calcolando che nell'isola il quaranta per cento delle imprese non avrebbe ricevuto alcun sostegno". "Così è stato, purtroppo - afferma oggi - poiché a molte aziende è stato impedito addirittura di accedere ai ristori, per via della farraginosità di alcuni calcoli legati a un software elaborato dall'Agenzia delle Entrate nel quale si inseriscono le medie mensili senza tenere conto, ovviamente, delle singole peculiarità aziendali".