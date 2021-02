Dalla moka alle macchine elettriche: il rito del caffè si adegua allo stile di vita dei palermitani

Palermitani popolo di bevitori di caffè in cialde e capsule, ma la tradizione del caffè si rinnova e si adatta ai ritmi della vita moderna. Ecco come scegliere la giusta macchina da caffè elettrica

C’era una volta Carosello, con due simpatici personaggi, protagonisti di un’insolita telenovela, che pubblicizzavano una nota marca di caffè in polvere, poi è arrivato George Clooney e nessuno ha saputo resistere alla tentazione di un caffè in capsula! Si potrebbe riassumere così l’evoluzione di un mercato che ha visto negli ultimi anni la diffusione dell’uso delle macchine da caffè elettriche in casa.

Per gli italiani il caffè è una cosa seria: 1 persona su 2 lo prende a colazione, in media beviamo 1,5 tazzine di caffè al giorno, per un consumo annuo pro capite pari a 6 kg. Nella patria dei bevitori di caffè, le macchine in cialde/capsule sono entrate nelle nostre case perché rispondono alle esigenze di rapidità e praticità di uno stile di vita sempre più dinamico.

Come scegliere la macchina da caffè elettrica

Ma come scegliere la macchina da caffè elettrica? Per fare un buon acquisto è bene distinguere tra le diverse tipologie di macchine da caffè per individuare quella più adatta ai nostri desiderata.