Siccità, Coldiretti Sicilia: "Mai così da 100 anni, in estate sarà un disastro"

"Da quasi cento anno non si verificava una situazione simile in Sicilia. E il peggio deve ancora arrivare. Con gli invasi praticamente a secco e senza piogge adeguate nelle prossime settimane in estate non saremo nelle condizioni di poter irrigare". Ignazio Gibiino, vicepresidente regionale di Coldiretti Sicilia, non usa giri di parole: "Da maggio in poi si vedrà il disastro - dice all'Adnkronos -. Le pioggerelline che ci sono state fino a oggi hanno garantito la sopravvivenza delle coltivazioni, ma durante il periodo estivo, quando si dovranno utilizzare grossi quantitativi di acqua per le irrigazioni di emergenza a causa dell'assenza di precipitazioni e delle temperature elevate, senza acqua accumulata negli invasi vivremo un dramma".

Un problema, avverte il numero due di Coldiretti Sicilia, che non investe solo il settore agricolo, ma anche la popolazione. "Senza acqua nelle dighe come sarà garantito l'approvvigionamento idrico per i cittadini? Come si potrà fare fronte alle esigenze aumentate anche per via dell'arrivo dei turisti nell'Isola? E' il dramma nel dramma: non solo un danno economico per la collettività agricola, ma anche un problema importante per la popolazione civile". "La scorsa estate è stata estremamente siccitosa e ha fatto impoverire notevolmente le riserve idriche della Sicilia - sottolinea Gibiino, che a Naro nell'Agrigentino nella sua azienda produce cereali e foraggi e frutta polposa, compresa uva da tavolo e da vino -. Le piogge dello scorso anno non hanno fatto raggiungere, nei bacini deputati all'accumulo di acqua, i livelli massimi consentiti, così oggi ci ritroviamo con invasi che, nella migliore delle ipotesi, hanno meno della metà dell'acqua che possono contenere. In alcuni casi addirittura meno di un terzo".

Un'emergenza che ha fatto scattare in Sicilia un nuovo piano di razionamento dopo quello di inizio gennaio che riguarderà complessivamente 93 Comuni serviti da Siciliacque, compresi nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, per un bacino di circa 850 mila residenti. Le riduzioni della portata d'acqua sono comprese fra il 10% e il 45% a seconda degli acquedotti che alimentano i serbatoi comunali. Le punte maggiori sono previste in 15 centri del Nisseno e dell'Agrigentino che dipendono dal sistema Fanaco. "Che i cambiamenti climatici fossero dietro la porta è un elemento che forse è stato sottovalutato un po' da tutti - ammette il vicepresidente regionale di Coldiretti Sicilia -, ma è inutile guardarsi indietro. Oggi c'è una condizione di emergenza da affrontare, non siamo più nelle condizioni di poter perdere una sola goccia d'acqua".

Ecco perché per Gibiino serve "un vero Piano delle acque" nell'Isola. "Gli agricoltori sono stanchi di vedere l'acqua scorrere nei fiumi e finire a mare. Non possiamo perdere più neppure una goccia e non possiamo farlo neppure dai depuratori". Innanzi tutto occorre intervenire sulle dighe. "Bisogna metterle nelle condizioni di poter ricevere il massimo di risorsa idrica - avverte -. Molte in Sicilia ancora oggi, dopo tanti anni dalla loro creazione, non sono state collaudate. Questo significa che, non potendo raggiungere il massimo della loro capienza, quando arrivano a un certo livello vengono aperti i bocchettoni e l'acqua finisce in mare. Ossia persa". Il dito è puntato sulla "scarsa progettazione negli anni passati". Le soluzioni a breve termine per far fronte alla siccità? "Creare dei sistemi di sollevamento per recuperare acqua e convogliarla nei bacini di accumulo - dice -. Penso al caso del fiume Verdura a Ribera, nell'Agrigentino, dove gli agricoltori si vedono passare sotto il naso centinaia e centinaia di metri cubi d'acqua che viene riversata in mare. Lì sarebbe opportuno intervenire subito con sistemi di sollevamento per portare l'acqua verso la diga Castello, oggi ai minimi storici".

In prospettiva, invece, occorre "un nuovo piano di accumulo delle acque, quindi incentivi per la creazione non solo di dighe pubbliche destinate a essere affidate ai Consorzi di bonifica per l'irrigazione durante il periodo di massima necessità, ma anche nuovi bandi per laghetti collinari per uso privato, in cui gli agricoltori possono approvvigionarsi in maniera autonoma in caso di piogge. Non ultimo migliorare i processi di depurazione delle acque reflue e, in casi estremi, riattivare dissalatori, come quello di Gela, per potere utilizzare l'acqua dissalata per uso civile e agricolo". Il tempo di agire adesso. "Dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e farlo adesso", conclude.

