La formazione contro il gender gap, in Sicilia 165 mila euro per avvicinare le donne alla tecnologia

Tecnologia e discriminazione di genere. In Sicilia arrivano 165 mila euro e 55 borse di studio per ridurre il gender gap tecnologico. Per assottigliare il divario tra uomini e donne, per combattere la disoccupazione femminile (che nell'Isola è ferma al 70,7%) e, non ultimo, per avvicinare le donne siciliane al mondo della programmazione, nasce Coding Women Sicily, un'iniziativa sociale al femminile firmata da Edgemony e dedicata a coloro che vogliono diventare sviluppatrici.

Cosa è il Coding Women Sicily

Promossa all’interno del coding bootcamp, il percorso didattico ha una durata di circa 4 mesi, è disponibile da remoto e unisce la pratica alla teoria, con simulazioni aziendali e casi studio reali, aperto a tutti. "L’Italia cerca sviluppatrici che fatica a trovare. Perché rinunciare ancora alla propria vita in Sicilia? Perché non provare a tornare? La nostra terra può diventare un punto di riferimento fondamentale nel Paese dal punto di vista dell’innovazione e della tecnologia, un luogo fertile e propenso al progresso. Coding Women Sicily è un’opportunità per tutti noi e per tutte quelle risorse che sono state intrappolate in pregiudizi e impedimenti sociali, che oggi cerchiamo di abbattere" spiegano Marco Imperato e Daniele Rotolo, fondatori di Edgemony.

Molti uomini sviluppatori, ma poche donne

In Italia infatti sono moltissimi gli sviluppatori uomini, pochissime le sviluppatrici donne: circa 49mila posti di lavoro riservati agli sviluppatori sono vacanti in tutto il Paese. Eppure, nonostante le aziende e le istituzioni stiano fornendo il loro contributo alla chiusura del gender gap tecnologico, oggi le donne italiane rappresentano solo il 31,7% del totale dei lavoratori occupati nel settore. Così a Palermo arrivano 41 borse di studio che finanzieranno la formazione di altrettante sviluppatrici: entro dicembre 2022 il percorso formativo aiuterà le donne che aspirano a lavorare dalla Sicilia per realtà tech dell’isola e non.

L'obiettivo, dato il successo, è di aumentare la posta in gioco. “E' stato incredibile il supporto ricevuto fino ad ora dalle maggiori tech company italiane e non. Questo ci ha spinto ad alzare la posta in gioco per il 2022, con un obiettivo di 100 borse di studio, per un valore di 300 mila euro di investimento sulle donne del territorio siciliano, proveniente esclusivamente da aziende private. Ci auguriamo che anche il governo nazionale e locale possano dare una mano al progetto" commentano ancora Marco Imperato e Daniele Rotolo.

Orari, materie in programma e dettagli

Docenti, tutor e mentor affiancano gli studenti per tutta la durata del corso e, per chi si approccia per la prima volta alla programmazione, è prevista la possibilità di ricevere una formazione di base sul tema con i materiali di approfondimento erogati gratuitamente da Edgemony con lo scopo di accedere al test di ingresso con un livello di partenza minimo. Il bootcamp dura circa 4 mesi, la prossima edizione partirà ad inizio ottobre, con lezioni teoriche e pratiche dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Lo start spetta ai linguaggi di programmazione Html, Css e JavaScript per arrivare poi ad approfondire la libreria ReactJs. La mattina è sempre dedicata alle lezioni e ai live coding con i docenti, nel pomeriggio seguono le esercitazioni pratiche con il supporto dei tutor. Il programma didattico termina con simulazioni reali di progetti aziendali.

A metà e alla fine del percorso, gli studenti si cimentano rispettivamente nella "code week" e nel final project, simulazioni durante le quali lavorano in team su progetti reali, utilizzando metodologie di lavoro agile, prima di conseguire l’attestato di partecipazione. Dopo quattro mesi di full-immersion, le studentesse saranno in grado di realizzare applicazioni web con focus sulla parte front-end.

Alla fine del programma, è previsto il Career Path, una serie di incontri in cui le sviluppatrici verranno supportate nella preparazione dei curricula e dei colloqui di lavoro, per poi affrontare i colloqui con gli sponsor e i partner del coding bootcamp. Al termine del percorso, infatti, verranno organizzati dei career day.