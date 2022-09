Da Palermo a Miami per conquistare il metaverso ed espandere gli affari: la nuova avventura di Coderblock

Miami, eletta a prossima capitale mondiale delle criptovalute, dà ufficialmente il benvenuto a Coderblock, blockchain company italiana con quartier generale a Palermo. Nel cuore tecnologico della Florida, infatti, la PMI innovativa apre la sua nuova sede dando così il via all’obiettivo di raggiungere i mercati più floridi del settore.

"Abbiamo scelto Miami perché, oltre ad essere il principale hub digitale degli Stati Uniti, diventerà la prossima capitale mondiale delle criptovalute. Addirittura, si inizia a parlare di stipendi pagati in Bitcoin. L'obiettivo del sindaco Francis Suarez è cavalcare prima degli altri un trend destinato a diffondersi nel tempo in tutto il globo", commenta Danilo Costa, Ceo&founder di Coderblock.

La relazione congiunta sulla presenza italiana nel Sud-Est degli Stati Uniti, redatta dal consolato generale d’Italia a Miami in collaborazione con la Italy-America Chamber of Commerce Southeast e con l’Italian Trade Agency (Ice), rivela che nell’area ci sono 216 aziende tricolore con uffici o impianti di produzione. La Florida, in capo alla classifica, ospita già 114 imprese italiane.

"Il mercato statunitense - spiega Costa - rappresenta uno sbocco importante per il business internazionale delle imprese italiane, in particolar modo per gli innovatori. La Coderblock Corp a Miami, società 100% partecipata dalla parte italiana, ci consentirà di raggiungere livelli altissimi e di inserirci in un mercato florido, al fianco di veri colossi. Il business in Italia procederà in parallelo"..

Gli uffici si trovano presso la prestigiosa Commerce Street di Miami Beach. Al loro interno si svolgeranno prevalentemente attività di tipo commerciale mirate alla ricerca e alla gestione di prospect e clienti americani, motivo per cui, a breve, verrà inaugurata una campagna di assunzioni destinata prevalentemente a figure sales.

"L’indirizzo degli uffici americani di Coderblock è prestigioso: Miami Beach, e Commerce Street in particolar modo, è riconosciuta come una delle zone più rinomate per il business. La sede si trova vicino ad un complesso di uffici, ristoranti, scuole, ampi parchi dove allenarsi e persino un lungomare con una spiaggia meravigliosa con vista grattacieli dove fare il bagno o semplicemente passeggiare durante la pausa pranzo", conclude Danilo Costa.

Dopo la chiusura al 2021 con un incremento del fatturato a +109% rispetto al 2020 e un aumento di capitale di 1 milione di euro, nel 2022 Coderblock sta assistendo a una crescita di interesse nei confronti dei servizi legati al vertical del metaverso e, soprattutto, all'acquisto dei terreni virtuali e degli Nft proprietari. Per il 2023, gli obiettivi principali sono la vendita di Nft e l'espansione internazionale negli Usa dei prodotti legati alla tecnologia blockchain di Coderblock.