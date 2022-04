Attività produttive, oltre 38 milioni ai cluster siciliani: domande al via dal 5 maggio

Pubblicato il bando "Cluster in Sicilia" per accedere ai contributi per sviluppare i poli produttivi di specializzazione dell'isola per oltre 38 milioni di euro, alcuni dei quali riguardano Palermo. Le agevolazioni saranno concesse attraverso la procedura valutativa a sportello, mediante domanda telematica da presentare dal 5 al 20 maggio 2022.

A beneficiare dei contributi Cluster per una dotazione di oltre 38 milioni (di cui 35 milioni a valere su FSC 2021-27 e 3,6 milioni dei fondi Poc 2014-20) saranno i consorzi, le società consortili, le cooperative e le reti di impresa, collocati all'interno dei distretti produttivi che presentano una proposta progettuale con il programma di spesa.

Il contributo erogato sarà a fondo perduto pari al 90 per cento del costo totale ammissibile del programma di spesa. La proposta imprenditoriale deve contenere gli obiettivi delle attività previste, il programma di spesa, le ricadute di sviluppo sulle imprese aderenti al distretto, un cronoprogramma con l'indicazione dei mesi necessari per la conclusione del programma di spesa, le modalità di realizzazione e gestione, oltre al piano economico-finanziario.

Obiettivo dei programmi di spesa cluster è rafforzare la cooperazione tra imprese, realizzare iniziative di promozione e commercializzazione dei prodotti, con azioni di marketing e creazione di marchi, concentrare l'offerta in una logica di filiera per ridurre i costi di produzione, garantire la tracciabilità dei prodotti e aumentare il livello qualitativo delle produzioni, introdurre competenze specialistiche. Sono ammessi programmi di spesa che vanno da 200 mila a 1,8 milioni di euro, che interessano investimenti per la cooperazione e la governance partecipativa tra e imprese del distretto (infrastrutture digitali, modelli di business e cluster), investimenti per piattaforme logistiche e servizi specialistici, marketing e azioni commerciali, e per attività di internazionalizzazione.

"Con questo bando raggi si raggiunge un importante traguardo per l’assessorato Attività Produttive - dice l'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano – siamo, infatti, i primi a pubblicare un bando sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-27 a valere sui circa 70 milioni di euro assegnati all’Assessorato che, a breve, pubblicherà altri tre bandi, rispettivamente, per nuove imprese, investimenti PMI e acceleratori di innovazione".

"L'intervento finanziario sarà diretto a migliorare l'efficienza produttiva e gestionale, oltre che la logistica nelle imprese dei cluster produttivi e ad incrementare, nel sistema delle piccole e medie imprese, la capacità di penetrazione all'estero anche attraverso incisive azioni di marketing e dotazioni digitali - spiega l'assessore - segno della massima attenzione che il governo Musumeci presta allo sviluppo delle imprese dei 24 distretti produttivi dell'isola".

Questi i distretti produttivi di Palermo:

Distretto delle Ceramiche made in Sicily (Palermo)

Distretto del vino di Sicilia e quello Dolce Sicilia (Palermo)

Distretto del Dolce Sicilia (Palermo)

Distretto Luxury hospitality (Palermo)

Distretto Meccatronica (Palermo)

Moda Mythos (Palermo)