Click day annullato, Di Dio (Confocommercio): "Recepite le nostre sollecitazioni"

“Il Governo regionale ha recepito le sollecitazioni di tutte le associazioni di Confcommercio che avevano sollevato perplessità sul metodo del click day, scelto inizialmente per distribuire 125 milioni alle imprese in regola con i requisiti: sarebbe stata una lotteria che per molti si sarebbe trasformata in roulette russa. Il click day non garantiva equità, pari opportunità fra i territori e proporzionalità per i danni subiti. Ci auguriamo che la politica regionale, preso atto della forte domanda di aiuti, riesca a recuperare presto ulteriori risorse finanziarie per dare respiro alle aziende”. Lo dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, dopo la decisione della Regione di annullare il click day.

