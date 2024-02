Turismo, la Sicilia scala la classifica del Belpaese: seconda regione più ricercata

L'Italia ottiene il primato in quasi tutti gli indicatori, salvo quello relativo all'utilizzo istituzionale dei social. A livello regionale, nel medagliere realizzato da Demoskopika, si collocano Trentino Alto Adige, Sicilia e Veneto. E' quanto emerge dal "Regional tourism reputation index" per il 2023, lo studio mirato a generare una classifica della reputazione dei sistemi turistici regionali italiani che giunge alla sua settima edizione. "L'indagine - afferma il presidente dell'istituto di ricerca, Raffaele Rio - evidenzia la necessità di allinearsi alle strategie dei nostri principali competitor europei nell’utilizzo delle pagine social mettendo in campo azioni più incisive per promuovere l'offerta turistica italiana".

Quest’anno lo studio di Demoskopika si arricchisce di un'ulteriore analisi: l'European tourism reputation index (Etr Index). Spostando il livello di analisi sui sistemi turistici regionali, è il Trentino-Alto Adige, con 112,1 punti secondo lo schema metodologico predisposto da Demoskopika, a non cedere di un millimetro, mantenendo salda, anche per il 2023, la prima posizione nella classifica sulla base dei seguenti indicatori: visibilità e interesse dei portali turistici istituzionali regionali, loro social appeal presso gli stakeholder. E, ancora, popolarità, fiducia e tendenze di ciascuna destinazione turistica regionale nel complesso e, infine, la reputazione del sistema ricettivo.

Con un balzo in avanti di ben cinque posizioni rispetto all'anno precedente, la Sicilia conquista il secondo posto nel medagliere complessivo strappandolo alla Toscana. Il sistema siciliano in particolare risulta in vetta sia tra le destinazioni turistiche più ricercate che tra quelle ritenute più popolari sul web secondo il comportamento dei consumatori. Terzo posto per il Veneto (102,8 punti) sulla cui performance, che le ha garantito di accedere al podio, hanno pesato in maniera significativamente integrata numerosi risultati: dalla fiducia dei turisti certificata dalle oltre 4,7 milioni di recensioni su Tripadvisor, alla visibilità istituzionale sui principali canali social passando per un buon posizionamento sul livello di valutazione dell'offerta ricettiva e per 7,3 milioni di pagine indicizzate su Google quale valutazione iniziale del volume di offerta online della destinazione.

Alla Sicilia spetta il primato della destinazione regionale con la migliore performance rispetto al 2022 meritando un balzo in avanti di ben 5 posizioni: per la destinazione, infatti, il secondo posto, rispetto al settimo dell’anno precedente, immediatamente seguita da Calabria e Abruzzo che scalano di tre posti il ranking generale sulla reputazione turistica. Va alla Basilicata, con 112,9 punti, infine, il primato del sistema ricettivo "più apprezzato" d’Italia secondo le valutazioni positive dei turisti su oltre 4 mila strutture rilevate.

"Lo studio - continua il presidente di Demoskopika - evidenzia la necessità di allinearsi alle strategie dei nostri principali competitor europei nell’utilizzo delle pagine social mettendo in campo azioni più incisive per promuovere l’offerta turistica italiana. L’Italia da un lato è una destinazione molto ricercata e popolare sul web, i turisti manifestano apprezzamento per la qualità dell'offerta ricettiva (alberghiero, extra-alberghiero e ristorazione), inondano di recensioni i suoi attrattori turistico-culturali ma, dall'altro, i canali social istituzionali - conclude Raffaele Rio - non vengono utilizzati in modo altrettanto adeguato al fine di rafforzare ulteriormente la reputazione e promuovere maggiormente la variegata offerta turistica del Belpaese".