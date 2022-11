La classifica dei Comuni più digitali d'Italia, Palermo al quindicesimo posto

Palermo è quindicesima nella classifica dei Comuni più digitali d’Italia del 2022. ICity Rank, la ricerca di Fpa, società del gruppo Digital360, è stata presentata questa mattina a Forum PA Città, che stila la graduatoria dei 108 Comuni capoluogo sulla base dell’indice di trasformazione digitale, ottenuto come media aritmetica di otto indici settoriali, che sintetizzano 35 indicatori basati su 150 variabili: servizi online, canali social, piattaforme abilitanti, open data, apertura, wifi pubblico, app municipali e IoT.

La classifica vede confermarsi in vetta Firenze, seguita al secondo posto da Milano, e al terzo da un gruppo di città a pari merito: Bergamo, Bologna, Cremona, Modena, Roma Capitale e Trento. Scorrendo la graduatoria, alla nona posizione troviamo l’ex aequo di Cagliari e Genova, all’undicesima Parma e Torino, alla tredicesima Brescia e Venezia, alla quindicesima, appunto Palermo, Prato, Reggio-Emilia, Rimini e Verona, alla ventesima Bari, Cesena e Pisa, alla ventitreesima Padova, alla ventiquattresima Lecce, Siena e Vicenza. Tutte queste, insieme ai comuni sul podio, compongono il gruppo delle 26 città “digitali”, capaci di utilizzare in modo diffuso, organico e continuativo le nuove tecnologie.

Altre 75 sono invece in una fase intermedia nel percorso di crescita digitale e 7 in fondo classifica, a livello critico con indice inferiore a 30 (Rieti, Avellino, Benevento, Foggia, Agrigento, Enna e all’ultimo posto Isernia). Tra i comuni digitali, ben 10 sono capoluoghi metropolitani (su 14 complessivi), quasi tutti del Centro/Nord, a testimonianza del permanere di un certo ritardo del Mezzogiorno e delle realtà più piccole nonostante si evidenzi una tendenza al recupero.

A livello generale, infatti, si assiste a una decisa accelerazione nel livello medio di digitalizzazione e a un riequilibrio che ha portato ad accorciare le distanze dal vertice anche da parte di diverse realtà tra le città del Sud e i centri più piccoli. Tra i casi di crescita più significativi, Messina, che nel corso del 2022 è migliorata di ben 34 posizioni (dalla sessantaduesima alla ventottesima), L’Aquila, Cuneo, Imperia e Trapani, che guadagnano 16 punti. Cagliari, Palermo e Bari si confermano al vertice tra le città del Mezzogiorno. Dopo Lecce, anche Messina, Napoli e Pescara sono ormai vicine all’ingresso tra le città digitali.

Lagalla: "Numerosi progetti in campo"

"Rispetto allo scorso anno abbiamo perso tre posizioni, ma il lavoro di questa amministrazione va verso una maggiore spinta al processo di digitalizzazione e al trasferimento tecnologico per supportare le imprese del territorio e migliorare i servizi al cittadino. Abbiamo numerosi progetti in campo per fare di Palermo una smart city e provare a scalare questa classifica migliorando ulteriormente la nostra posizione", dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, commentando la classifica ICity Rank 2022.