La nuova vita dell'Astoria, l'ex cinema di via Magliocco diventerà la sala prove del Teatro Massimo

Una rinascita tanto attesa non più all'insegna della settima arte ma della cultura. L'Astoria, il cinema di via Magliocco chiuso da oltre 15 anni, potrebbe riaprire e tornare a vivere sotto una nuova luce: l'indiscrezione raccolta da PalermoToday vedrebbe in prima fila il Teatro Massimo che, grazie a una compravendita tra il Comune e la proprietà dell'immobile, acquisirebbe lo spazio di oltre 2.000 metri quadrati come sala prove.

Il vincolo architettonico e le trattative milionarie

Al civico 45 di via Magliocco, le vetrate dell'ex cinema sono ormai impolverate e serrate. Di quella sala frequentata dall'alta borghesia palermitana è rimasta solo l'insegna, inamovibile per via di un vincolo architettonico che ne impedirebbe anche l'abbattimento della struttura o l'utilizzo per attività che ne possano scalfire l'immagine, come supermercati e banche. Tante le offerte arrivate negli anni, tutte però rispedite al mittente.

Qualche anno fa una proposta milionaria: oltre 10 milioni di euro, da parte di Coin che, prima di aprire in via Ruggero Settimo, aveva puntato gli occhi proprio sul cinema a due piani con poltrone spaziose (apprezzate dal pubblico per il doppio bracciolo che permetteva di godersi i film in assoluta comodità) che per primo in città proiettò "Il Gattopardo" di Luchino Visconti e i più grandi successi di Stanley Kubrick, come "Arancia meccanica" e "Shining".

L'accordo con il Comune

All'orizzonte l'accordo con il Comune di Palermo potrebbe riportare in quegli spazi (così come è stato già anni addietro) la sala prove del Teatro Massimo. Più di un milione di euro è la somma che l'amministrazione dovrebbe elargire per acquistare l'Astoria: dopo vari sopralluoghi tecnici, l'interesse a restituire alla città un pezzo di storia. Mancherebbe soltanto l'ufficialità, poi l'immobile passerà nei beni di proprietà di Palazzo delle Aquile.

Il Comune già da quest'estate era a caccia di un immobile da acquistare a titolo di piena proprietà e non da prendere in affitto, come molti in zona. Grazie a una manifestazione d'interesse, ha così fissato i paletti della ricerca: l'Amministrazione ha espresso l'intenzione di comprare uno spazio multifunzionale per ospitare eventi, convegni, concerti e spettacoli in centro città, distante dal Teatro Massimo non oltre due chilometri. Una sorta di auditorium che il nuovo Astoria incarnerebbe appieno, visto che si trova a circa trecento metri da piazza Verdi.

La storia del cinema Astoria

Chiuso dal 2007, è stato il primo cinema a Palermo ad avere l'aria condizionata. Prima che gli ingressi venissero sprangati con degli assi di legno, diversi senzatetto che vivevano in zona hanno trovato lì un riparo. Gli arredi, tra poltrone, proiettore e schermo, sono stati smontati negli anni lasciando vuoto lo spazio rimasto nei ricordi di chi non ha mai dimenticato le interminabili code della domenica pomeriggio e quell'ultima proiezione che portò in sala "Il paziente inglese", film da 9 Oscar.

Fondato da Luigi Mangano, oggi di proprietà del figlio Giulio, fu inaugurato nel 1953, trovando la soddisfazione non solo dei residenti di piazzale Ungheria e via Magliocco - che adesso si appresta a rinascere con un progetto messo in campo dal Comune con il Comitato piazzale Ungheria e l'imminente apertura del ristorante Charleston nei locali dell'ex bar Mazzara - ma anche dell'intera città per oltre mezzo secolo. Fu la stessa famiglia Mangano, pioniera dei cinema a Palermo, ad aprire anche il Golden nel '57, il Fiamma nel '53 e infine il King nel '74 e a gestire anche altre sale come Metropolitan, La Sirenetta arena, Olimpia, Nazionale e Diana.