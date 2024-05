Via Notarbartolo dice addio alle Pagode, un posteggio al posto dello storico mercatino

Via Notarbartolo dice addio a un pezzo della sua storia. Chiudono "Le Pagode", lo storico mercato del contadino proprio di fianco alla stazione ferroviaria. Al suo posto nascerà un posteggio. Dopo circa un quarto di secolo di carriera lasciano la storica sede per trasferirsi a pochi passi, ovvero al civico 45 di via Giotto, lì dove un tempo sorgeva l'ex ristorante Oceania. Una quarantina di banchi alimentari dove il mercoledì e la domenica mattina fino ad ora è stato possibile acquistare frutta, ortaggi, formaggi, salumi, miele, marmellate, salse, olio, vino, frutta secca, carni, latticini e qualsiasi altri tipo di specialità proveniente dalla campagna. Dal prossimo 30 giugno, però, i produttori traslocheranno.

La struttura, circa 700 metri quadrati, versa in condizioni di degrado da anni. Come apprende PalermoToday lo spazio, di proprietà di Fs Park (gestore unico della sosta per il Gruppo FS Italiane) è stato dato in concessione a "Siciliamo" per la vendita appunto di prodotti tipici bio. Alla scadenza del contratto di locazione, la cooperativa ha però scelto di non rinnovare, preferendo la soluzione a pochi passi, in uno spazio grande il doppio.

Al mercatino era stato proposto da Fs Park un rinnovo contrattuale, che includeva anche la possibilità di investimenti da parte dell'attuale conduttore. Quest'ultimo non ha però ritenuto interessanti queste condizioni per proseguire l'attività, dove ogni banco è gestito direttamente dai singoli agricoltori, optando così per il trasferimento.

L'intero spazio, che ha ospitato sinora l'istituzione del quartiere e convive con un parcheggio, adiacente al dopolavoro ferroviario e alla stazione di via Nortarbartolo, sarà riconvertito. L'idea della società che fa capo a FS Italiane è quello di trasformarlo in un'area destinata alla sosta veicolare, con l'obiettivo di ampliare il numero di stalli disponibili e migliorare complessivamente la capacità di parcheggio in una zona con notevole domanda di sosta.