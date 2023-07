Chiude Silvana Sansone, l'insegna di gioielli che ha brillato per 30 anni in via Torrearsa

Tagliato il traguardo delle nozze d'oro professionali, un'altra insegna storica del commercio palermitano abbassa le saracinesche. Chiude la giolleria Silvana Sansone, al civico 9 di via Torrearsa da quasi trent'anni, ma punto di riferimento cittadino da oltre cinquanta. Un'attività che inizia nel '73 con Dream L, negozio storico di via Libertà (angolo via Mondini) che il sabato pomeriggio diventava punto di ritrovo per tanti giovani. "Con mio marito - spiega Silvana Sansone a PalermoToday - abbiamo iniziato quest'avventura durata 15 anni che eravamo due ragazzini".

Poi la cessione di quel locale, per iniziare anche un'attività all'ingrosso. "Distribuivamo gioielli in tutta Italia realizzati con i miei disegni - racconta -. Giravamo ogni fiera, da Milano a Vicenza. Quando mio marito si ammalò e io rimasi da sola, decisi di interrompere questa attività per dedicarmi esclusivamente alla vendita al dettaglio".

Da lì l'avventura, iniziata nel '94 e che ha portato il suo nome per quasi trent'anni, con il negozio in via Torrearsa, a pochi passi dal Politeama. "Sono stati anni splendidi - spiega ancora Silvana Sansone - e creativi. Come non ricordare per esempio l'exploit della collezione siciliana "Amunì", distribuita a Milano in quattro negozi, ma anche a Roma e nel resto della Sicilia".

Proprio la collezione dedicata alla Sicilia, Silvana Sansone l'ha realizzata con un altro volto noto della gioielleria palermitana, Maria Pia Nasta, scomparsa nel 2019. "Amiche da sempre, da quando avevamo dieci anni - ricorda - in due settori quasi paralleli. Siamo state legate fino all'ultimo e questa collezione di gioielli lo dimostra. Quando ne parlavamo non sapevamo mai distinguere il confine, tra il disegno fatto da me e i dettagli messi da lei. Una fusione pazzesca".

Ora il saluto alle clienti e alla città, nella prima settimana di agosto, poi il buen retiro. "Saluto tutti con grande malinconia dopo ben 50 anni di attività - conclude - e questa è una decisione difficile da prendere. Ma credo sia giunto il momento di pianificare nuove sfide dedicando più tempo alla mia famiglia e ai miei affetti più cari. La mia vita lavorativa è stata unica e speciale, adesso basta questo".