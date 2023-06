Chiude dopo 25 anni Mc Donald's al Politeama. Primo fast food della catena americana ad aprire a Palermo nel '98, quello di piazza Castelnuovo non è all'avanguardia come gli altri ristoranti del mondo. E' infatti tra gli unici punti vendita in città a non essere al passo coi tempi e a non essersi trasformato secondo i nuovi protocolli imposti dall'azienda.

La chiusura - secondo quanto appreso da PalermoToday - avverrà alla fine dell'estate. Mc Donald's tuttavia non abbandonerà la zona: secondo indiscrezioni, infatti, sarebbe a caccia di un locale, sempre nella zona del Politeama, ma più grande di quello attuale e che consenta di rispettare i criteri innovativi richiesti dalla catena statunitense. Il posto sarebbe stato già individuato, non troppo lontano, in via Emerico Amari, ma è ancora tutto da confermare.

Intanto il prossimo Mc Donald's del centro sarà di nuovissima generazione. Grazie al metodo Eotf (che è l'acronimo di "experience of the future") il fast food sarà proiettato verso una nuova era della ristorazione: preparazione di hamburger e patatine sul momento, monitor attraverso cui ordinare e casse automatiche per robotizzare i processi di vendita.

Il nuovo locale sarà su un unico piano stavolta e, al contrario dell'attuale al civico 23 di piazza Castelnuovo, avrà un'area superiore ai 600 metri quadri. Gli 80 dipendenti, tra manager, direttori, cuochi e operatori, saranno assorbiti integralmente tra il nuovo punto vendita e gli altri presenti in città, cui saranno smistati i dipendenti formati secondo il vecchio metodo. Non è escluso dunque che, per tali ragioni, l'azienda procederà anche a nuove assunzioni.