Il Veliero di Misilmeri naufraga, chiude il ristorante "da incubo" che Cannavacciuolo provò a salvare

Antonino Cannavacciulo non è bastato per risollevarne le sorti. Così Il Veliero di Misilmeri ammaina le vele e chiude dopo vent'anni. Quando aprì, nel 2004, viaggiava col vento in poppa, poi iniziò a navigare in cattive acque tanto da meritare di diritto un posto da protagonista tra le Cucine da incubo d'Italia, il programma dello chef sette stelle Michelin andato in onda su Sky lo scorso anno. Oggi la parola fine all'avventura di famiglia.

Cannavacciulo, arrivato come un Messia a Misilmeri per risollevare le sorti del ristorante specializzato in pesce, portò avanti un restyling totale: cambiò dall'insegna agli arredi, dalla tenda d'ingresso alla bacheca con i piatti, fino al menu, che doveva essere il tocco magico. Doveva, appunto. Perché nonostante il suggerimento dello chef stellato, i titolari non hanno mai adottato questo menu nel nuovo locale ristrutturato che ora è stato messo in affitto.

Cosa ha portato alla chiusura del ristorante di Misilmeri si può solo intuire. I titolari, Letizia e Simone Billeci, contattati da PalermoToday preferiscono non dire cosa li ha spinti a questa scelta e si limitano a riferire di "scelta personale". Certo è che in tv ci erano finiti per via del carattere irascibile della padrona di casa, il servizio lento e nervoso e la qualità del cibo (ma è opportuno precisare che davanti alle telecamere non tutto quello che si vede corrisponde alla realtà ndr), anche se chi lo ha frequentato soprattutto in passato racconta di non averci mangiato particolarmente male. Ecco perché il tocco di Cannavacciulo avrebbe dovuto riportare in navigazione Il Veliero.

Al ristorante lavoravano anche un aiuto cucina, una cuoca e tre camerieri di sala. Furono loro a raccontare a Cannavacciuolo, durante la registrazione della puntata, come andavano le cose. Tra sbagli nella comanda, spesa non fatta ed errori grossolani in cucina, il pranzo dello chef era stato davvero un incubo. Stesso copione con in clienti in sala. "Strappo via le comande, i clienti si lamentano di tutto", aveva detto esasperata davanti alla telecamera la titolare, cacciando alla fine tutti via: "Il ristorante è chiuso. Ve ne dovete andare, la cucina è chiusa".