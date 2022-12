Chiude Hermès, addio alla storica boutique d'alta moda: al suo posto Yves Saint Laurent

Un altro colosso della moda è pronto a chiudere per sempre. La boutique Hermès, infatti, da marzo abbandonerà Palermo. Lo storico negozio al civico 35 di via Libertà dice addio al capoluogo siciliano dopo quasi vent'anni. Secondo quanto appresso da fonti di PalermoToday al suo posto potrebbe subentrare un'altra grande griffe dell'alta moda: si tratta di Yves Saint Laurent. Intanto resta incerto il futuro dei lavoratori, cinque in totale.

Ai clienti che sono entrati in questi giorni nel negozio pret-à-porter che vende accessori, pelletteria, borse, arredamento, accessori per la casa e gioielli è stato detto che non era più possibile fare nuovi ordini. Aperto dal 2004, non si conoscono le ragioni per cui il brand abbia preso questa scelta. Appena lo scorso Natale Hermès aveva ospitato nelle sue vetrine le luminarie dell'artista siciliano Domenico Pellegrino. Un tocco di colore e cultura che non passò inosservato e che conquistò i palermitani.

Lo scorso febbraio un altro importante marchio del settore moda ha lasciato via Libertà: Michael Kors, che ha lasciato Palermo da quasi un anno. In quel caso i vertici aziendali hanno riferito che il brand, a loro dire, non registrava più un numero di vendite tale da supportare i costi dello store palermitano. Una situazione aggravata, peraltro, dalla crisi legata alla pandemia che ha contribuito a un ulteriore calo delle vendite.