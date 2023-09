Chiude H&M all'interno del centro commerciale La Torre: "Preoccupati per i lavoratori"

Il colosso svedese H&M si appresta ad abbassare le saracinesche in due punti vendita in Sicilia, uno dei quali è quello che si trova all'interno del centro commerciale La Torre di via Assoro, a Borgo Nuovo. E' quanto annuncia la Uiltucs regionale che è già al lavoro per studiare soluzioni a salvaguardia dei 25 lavoratori coinvolti, di cui a 10 a Palermo.

"Abbiamo appreso informalmente questa notizia che rappresenta un duro colpo per il commercio siciliano - dice Ida Saja, segretario generale Uiltucs Sicilia - stando alle prime informazioni a chiudere saranno i punti vendita nel centro commerciale La Torre e di Modica. C'è fortissima preoccupazione per la tenuta dei livelli occupazionali".

Il brand scandinavo dell'abbigliamento era presenta all'interno del centro commerciale La Torre da una decina di anni. "Attendiamo la comunicazione ufficiale per intervenire con l’obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro, riteniamo infatti che possano esserci alcune condizioni per aprire uno spiraglio", aggiunge Saja.

Il sindacato esprime quindi "forte preoccupazione per la decisione di H&M - afferma Saja - si tratta di una vertenza che vede coinvolti complessivamente quattro punti vendita a livello nazionale, ma due di questi si trovano in Sicilia. Ci siamo subito attivati in attesa dell’avvio formale della procedura con l'obiettivo di provare a ottenere la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali".