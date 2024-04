Fratelli Nuccio, una storia dolce dal finale amaro: si spegne l'insegna di corso Calatafimi

Corso Calatafimi perde un pezzo della sua storia: chiude la storica e longeva industria dolciaria dei Fratelli Nuccio, punto di riferimento in città da oltre 70 anni. Aperta nel 1951, l'insegna a conduzione familiare specializzata soprattutto nella frutta candita si è sempre occupata di produzione e commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di materie prime e semilavorati per pasticceria e gelateria, ma anche di biscotti, confetti e dolciumi vari.

Una grave perdita per il commercio palermitano: "Chiudiamo a tempo indeterminato" annunciano con amarezza, tra l'incredulità dei clienti che da generazioni affollano quella piccola bottega al civico 715 di corso Calatafimi quasi ad angolo con viale Regione Siciliana. Al mercato che cambiava e non faceva più registrare i numeri di un tempo, i fratelli Nuccio avevano provato a rispondere lanciando negli anni della pandemia anche un e-commerce per la vendita online dei prodotti. Ma questo tocco di modernità non è bastato per cambiare il destino della bottega aperta dal padre Salvatore.

Fu proprio il padre Salvatore Nuccio, morto l'anno prima che l'insegna inaugurasse a Palermo nel 1950, ad aver tramandato l'arte dolciaria ai figli che diedero il via a questa avventura. Fu proprio all'inizio del secolo scorso che vinse la medaglia d'oro per le diverse qualità di dolci e liquori che preparava, mentre insieme alla moglie gestiva un negozio di alimentari e dolciumi, aiutando al tempo stesso la gente che durante la seconda guerra mondiale non aveva la possibilità di comprare del cibo per sfamarsi.

Cinque dei suoi otto figli, così, nel segno della tradizione misero in piedi la società che dedicarono al buon nome della famiglia. L'industria dolciaria "Fratelli Nuccio fu Salvatore" ebbe così un exploit negli anni '50 e '60: grazie all'arte tramandata dal padre, diventarono in poco tempo i numeri uno del settore. Qualche anno dopo l'apertura, acquistarono un forno lungo oltre 30 metri che per decenni risultò essere il più grande forno produttivo esistente del Meridione.

Antonino nella pasticceria, Giovanni negli acquisti e nelle vendite, Giuseppe nell'amministrazione, Vincenzo nella produzione dei confetti ed Eugenio nella produzione della frutta candita, ognuno dei cinque fratelli (e poi anche di nipoti e pronipoti subentrati in azienda) aveva il suo settore. Celebri furono i biscotti Vitalburro Nuccio: latte, zucchero, uova, fior di farina e burro. Ma fu proprio la produzione della frutta candita, più di ogni altro prodotto, a renderli famosi ben oltre in confini della città.

Il "canale di zucca" rappresentò negli anni '60 - e rappresenta ancora oggi - il prodotto più identificativo della loro produzione. Quando inventarono il nome per via della somiglianza di questo candito, una fetta di zucca, con la tegola siciliana chiamata in dialetto "canale", nessuno di loro avrebbe immaginato questo successo. Non da meno fu il mandarino candito tardivo di Ciaculli, che alcune aziende produttrici di panettoni distribuiti in tutto il mondo acquistavano solo dai Fratelli Nuccio. Fino ad oggi, almeno, che un pezzo di storia lunga 73 anni dice addio a Palermo.