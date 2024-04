Addio alla storica edicola di piazza San Francesco di Paola, è stata una delle prime a Palermo

La crisi dei giornali cartacei ha dato il colpo di grazia. Ha provato a resistere fino all'ultimo, ma alla fine si è dovuto arrendere e così l'edicolante che ha portato avanti la (quasi) centenaria attività di famiglia da tre generazioni ha deciso di chiudere la storica edicola di piazza San Francesco di Paola, una delle prime aperte in città. "Alziamo bandiera bianca, l'avvento dei giornali online e degli smartphone ci ha ucciso. Non ha più senso continuare" dice a PalermoToday Angelo Ferrara.

Aperta nel 1929, chiude i battenti a un passo dal traguardo dei 100 anni di lavoro. "Ad aprirla fu mio nonno - racconta - e la condusse lui fino all'ultimo insieme a mia madre. Io ero un bambino quando ho iniziato a respirare l'odore della carta stampata. Un profumo inebriante. Ma ora continuare era inutile. La gente non veniva più, né di mattina né di pomeriggio. Perché allora tenere aperto un simbolo come un'edicola solo per vendere figurine? L'edicola è il quotidiano e senza quotidiani non esistono le edicole".

L'annuncio della chiusura era stato dato ai clienti più stretti già qualche mese fa. "Abbiamo provato a resistere fin quando abbiamo potuto - afferma l'edicolante, oggi 76enne - ma alla fine la resa. Adesso la struttura è stata smontata. Era una delle edicole più antiche della città, avendo compiuto 96 anni. Mio nonno aveva un banchetto con le ruote. Quando finiva il turno di lavoro lo smontava e lo conservava in un magazzino. Poi hanno impiantanto un'edicoletta di legno fino a quella che c'era adesso. I tempi sono cambiati completamente".

L'insegna, fino all'ultimo, ha ospitato la testata del giornale L'Ora, nonostante la sua pubblicazione sia cessata anni e anni fa. "Una cosa a cui tenevo particolarmente - ricorda commosso Ferrara - perché L'Ora era il quotidiano di Palermo e dei palermitani, quello che vendevo ogni pomeriggio e che faceva il tutto esaurito. Non l'ho mai voluta smontare. Io facevo gli strilloni con i titoli de L'Ora, richiamavano la gente del quartiere anche solo per commentare i fatti del giorno. Oggi molti dei clienti di allora hanno pianto alla notizia che avrei chiuso per sempre".