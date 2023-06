Titoli di coda per il multisala Politeama: al posto del cinema in via Amari arriva McDonald's

A un passo dal traguardo dei cento anni di attività, chiude il cinema Politeama. In via Emerico Amari al suo posto arriva McDonald's, che - come anticipato da PalermoToday - ha deciso di abbandonare dopo 25 anni la storica sede in piazza Castelnuovo. Per (quasi) un secolo i locali al civico 160 di via Amari hanno sempre ospitato una sala cinematografica, oggi "chiusa per lavori". Ma ora al suo posto, negli oltre 1.200 metri quadrati di spazio tra pianterreno e galleria, traslocherà il fast food americano che ha bisogno di adeguarsi agli standard innovativi.

Tra i motivi dell'abbandono della sede di piazza Castelnuovo, infatti, la necessità di uno spazio superiore ai 600 metri quadrati. Secondo quanto appreso, la catena statunitense avrebbe firmato un accordo trentennale. Quindi ci saranno i lavori di ristrutturazione e trasformazione dell'immobile, per un'apertura che avverrà nei prossimi mesi.

Fondato nel 1924, progettato dall'ingegnere Giovan Battista Santangelo, il cinema aprì in città col nome di Imperia. Costruito al posto di parte del porticato del Kursaal Biondo, aprì per la prima volta poco prima delle vacanze di Natale, per volontà dei fratelli Biondo. Un'insegna che lo connaturò per anni, fino al cambio di nome: dagli anni '90 diventa infatti cinema Politeama, in onore del teatro che si trova proprio di fronte.

All'inizio fu proprio la famiglia Biondo a gestirlo, la stessa che a Palermo inaugurò, tra le altre cose, anche il cinema Nazionale (sempre in via Emerico Amari, dove oggi sorge una sala Bingo) e il Teatro Biondo. Poi il passaggio ai circuiti nazionali, quando negli anni '90 la struttura viene rilevata da Eugenio Siviglia, nel settore da sempre con il nonno che nel 1935 inaugurò il primo cinema di San Giuseppe Jato. Adesso si spengono le luci, al posto dei pop corn si mangeranno panini.