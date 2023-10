Addio dopo quarant'anni al bar Sicilia, al suo posto apre la storica pasticceria Magrì

Per un'insegna che va, un'altra che viene. Dopo quarant'anni chiude il bar Sicilia, il noto locale ad angolo tra via Brigata Verona e via Sicilia. Al suo posto un altro volto storico del commercio cittadino: aprirà infatti la pasticceria Magrì. L'inaugurazione è prevista per sabato 7 ottobre alle ore 18.

L'addio era nell'aria. Il bar al civico 37 di via Sicilia, fermo da diverso tempo per via dei lavori dell'anello ferroviario e colpito duramente dalla pandemia, era stato rilevato a dicembre dello scorso anno dalla Cms srl, società che per diversi mesi ha provato a far ripartire l'attività commerciale "nonostante un calo del fatturato vertiginoso con perdite pari all'80 per cento", spiega a PalermoToday l'amministratore Maurilio Moscato.

Così il cambio di passo e la nuova pagina tutta da scrivere con la quarta generazione della famiglia Magrì. La storica pasticceria aperta nel 1956 in via Isidoro Carini che poi si è trasferita per un paio di anni in via Mazzini, dove fino al 2021 è rimasta con il nome "Il piccolo Magrì" per via degli spazi a disposizione davvero piccolissimi, ora ritorna per i tanti affezionati clienti che negli anni ne hanno sentito la mancanza.

Il locale, completamente ristrutturato, ospiterà 60 posti a sedere: circa 145 metri quadrati interni dalle tinte blu (come vuole la tradizione dei colori della pasticceria) con tavolini e divanetti, cui aggiungere altri 200 metri quadrati esterni con veranda e ombrelloni per colazioni, ma anche pranzi, aperitivi e cene.

Al timone dunque le nuove leve dei pasticceri Magrì. Marco Milone ed Emanuele Geraci, infatti, subentrati nella nuova compagine della società che ha rilevato nel 2022 il bar Sicilia, hanno deciso di non perdere l'insegna e riavviare l'attività commerciale di famiglia. "Cambiare nome - precisa ancora Moscato - è importante perché rappresenta un ritorno che molti palermitani attendono da anni. Si tratta di una pasticceria che ha segnato la storia della città".

Per la nuova apertura sono state assunte sette persone: due pasticceri, tre banconisti e due addetti al servizio. "Grazie ad alcune collaborazioni, come con l'istituto alberghiero e altri enti - spiega l'amministratore - faremo fare anche degli stage ai ragazzi appassionati di pasticceria. Un modo per tramandare l'arte dolciaria della famiglia Magrì".

La prima volta che la famiglia Magrì si presentò alla città fu 67 anni fa, quando i fratelli Nicola e Antonino aprirono il primo laboratorio in via Isidoro Carini. "Ebbe subito un grande successo - spiega sempre Moscato - tanto che si racconta che la domenica le carrozze si fermavano per far scendere l'aristocrazia palermitana per acquistare i dolci". Gli stessi che, da adesso, verranno riproposti. Tra tutti la "castagna": un dolce fatto con pasta di castagne caramellate e panna e la "patata", a base di pan di spagna, pasta reale e crema. Una tradizione che, da adesso rivive per non tramontare.