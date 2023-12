"Challenge your talent", le aziende presentano i progetti agli studenti di 4 scuole della provincia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

We Start, incubatore di imprese ideato e fondato da Manfredi Mercadante, ITLab, azienda operante nel campo dell’informatica, con il patrocinio di Cesvop, centro servizi per l’orientamento delle associazioni di volontariato, presentano “Challenge your talent”. La manifestazione, che si avvale anche del patrocinio gratuito di città metropolitana di Palercorelmo, promuove l’applicazione sul territorio siciliano di soluzioni innovative per i settori: ambientale, turistico, urbanistico, della mobilità sostenibile, degli eventi e sanitario.

Un gruppo di aziende, selezionate da WeStart, presenterà i progetti agli studenti delle scuole di Bisacquino, Corleone, Lercara Friddi e Prizzi. Gli studenti saranno chiamati a usare le proprie capacità e creatività per proporre soluzioni intelligenti e innovative per l’applicazione dei programmi sul territorio, valorizzandone i benefici ed evidenziandone le criticità, ideando una campagna di comunicazione a supporto, valutando come generare interazione tra amministrazione pubblica e aziende private locali, e, infine, indicando in che modo l’AI (Artificial Intelligence) potrebbe contribuire a migliorare il piano predisposto.

I vari progetti verranno presentati agli studenti nel corso degli incontri che si terranno il 18 dicembre 2023 alle ore 9 all’Iiss di Lercara Friddi e alle ore 11 all’ all’Iiss di Prizzi, il 19 dicembre 2023 all’Iiss di Bisacquino sede di Corleone e il 20 dicembre 2023 all’Iiss di Bisacquino. Dopo la presentazione dei programmi, gli studenti formeranno squadre di cinque partecipanti che dovranno scegliere uno dei progetti ed elaborare, entro 24 ore dall’incontro, una strategia di applicazione sul territorio. Gli elaborati verranno esaminati da una giuria composta dall’organizzazione dell’evento e da ospiti illustri quali: Francesco Leone dello Studio legale Fell, Aldo Limoncelli di Lhevo business accelerator, Gaetano Calà del Cirpe e presentati nel corso di un evento on-line, che si terrà il 22 dicembre 2023 alle ore 10:00, nel corso del quale verranno premiate le strategie giudicate migliori.

I progetti

I progetti relativi all’ambiente e al turismo sono stati creati da Remunero, una start up innovativa che si occupa di modelli di sviluppo economico per i territori. Retari è volto al miglioramento ambientale e ha l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati e di emissioni di CO2; con tale progetto, Remunero restituisce ai cittadini e alle imprese, l’equivalente dell’importo regolarmente versato per il pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti, spendibile esclusivamente presso le attività del Territorio, costituito dal Comune o unione di più Comuni che formano un’area di almeno 50 mila abitanti.

Retourism è un progetto legato al turismo che utilizza un incentivo economico per incrementare i flussi e favorire la partecipazione agli eventi sul territorio legati a enogastronomia, cultura e ambiente; ai turisti, che ne facciano richiesta, viene erogato un voucher immediatamente disponibile al momento della registrazione sulla App Remunero, spendibile sul Territorio di riferimento presso le aziende coinvolte: vettori, ho.re.ca. e servizi turistici in primis.

Il progetto in ambito sanitario, “La Telemedicina per il territorio”, è stato sviluppato da BSpace Srl e T4med srl ed è finalizzato a permettere agli operatori che erogano prestazioni in Adi (Assistenza Domiciliare Integrata) e ai pazienti domiciliari di avere un continuo contatto e supporto con i medici specialisti che erogano loro prestazioni sanitarie di teleconsulto direttamente dall’azienda ospedaliera, ottimizzando così le prestazioni stesse e migliorando il livello di assistenza fornito. Il progetto relativo alla mobilità sostenibile è stato sviluppato da EscoMobility e mira a migliorare la mobilità nei borghi siciliani. L’iniziativa mira a valorizzare la storia e la cultura dei borghi, promuovendo soluzioni innovative che affrontino le problematiche del territorio (costi elevati di gestione per le aziende private, scarso profitto dovuto alla ridotta densità di popolazione, difficoltà logistiche legate alla topografia unica dell'entroterra) in modo praticabile, efficiente e vantaggioso dal punto di vista economico.

Il progetto relativo alla rigenerazione urbana è stato sviluppato da Coopera e ha la finalità di far rinascere i borghi. Il Progetto Borghi è il primo vero punto di incontro per tutte quelle realtà nazionali che si occupano della rigenerazione, promozione e sviluppo di paesi e piccoli borghi e progetto che ha l’obiettivo di offrire spazi, servizi, risorse, formazione e supporto a tutte le persone, gruppi di lavoro e amministrazioni pubbliche che sono interessate a valorizzare e far crescere l’incredibile patrimonio dei Borghi Italiani. Il progetto “Le strade da percorrere per far rinascere un borgo”, curato da WeStart, ha lo scopo di incentivare la crescita del nostro territorio, quale polo di attrazione turistico, paesaggistico, artistico e culturale e mettendo in risalto tutte le potenzialità attraverso la costituzione di una figura importante quale “il pianificatore di eventi”.