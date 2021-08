Afghanistan, Cgil Sicilia: "Pronti a collaborare con enti locali e associazioni per l’accoglienza dei profughi"

E' quello che si legge in una nota del sindacato: "Mettiamo inoltre le strutture a disposizione per contribuire alla realizzazione di tutte le iniziative che si rendono necessarie"

La Cgil siciliana offre la propria collaborazione ai sindaci e alle associazioni no profit perché sia assicurata l’accoglienza dei profughi afghani. E' quello che si legge in una nota del sindacato. "Mettiamo inoltre le strutture a disposizione per contribuire alla realizzazione di tutte le iniziative e gli adempienti che si renderanno necessari", si legge.

Il segretario generale del sindacato, Alfio Mannino, in una nota sottolinea "l’eccezionalità e la gravità della situazione che si è determinata, che richiede - dice - il massimo impegno di tutti di fronte a quella che si presenta come una crisi pesantissima con risvolti umanitari di portata enorme".

"E’ giunto il momento – aggiunge - di tirare fuori tutta l’umanità di cui siamo capaci, anche da parte di chi non bazzica spesso con questa attitudine. I dolenti volti di donne, bambini, uomini in fuga dalla propria terra- rileva Mannino- ci dicono che questa crisi colpisce i nostri valori e rende necessario andare oltre la solidarietà con il pieno sostegno ”. Mannino sottolinea la necessità di corridoi umanitari per i profughi e auspica che “gli stati affrontino la questione dell’accoglienza senza ipocrisie e incongruenze, perché non c’è nessuno che in questo momento può tirarsi indietro".