Lutto nel mondo sindacale. Addio a una colonna della Cgil Palermo: è morta Graziella Pizzimenti, 78 anni. Aveva iniziato la carriera sindacale alla Federbraccianti nel 1974 dove svolgeva un lavoro di segreteria e anche di coordinamento. "Lì è diventata presto un punto di riferimento dei capilega e dei compagni della provincia ricordano dalla Cgil Palermo -. All’apertura della nuova sede della Camera del Lavoro, in via Meli, Graziella è stata poi chiamata a occuparsi del comparto amministrativo svolgendo il ruolo di responsabile amministrativa della Camera del Lavoro di Palermo per molti anni, fino alla pensione".

Dalla Cgil la ricordano così: "Donna energica, capace, risoluta, di assoluta fiducia, alla quale furono affidate responsabilità importanti, è stata anche una vera militante, una grande donna d’organizzazione, sempre partecipe e impegnata attivamente nelle assemblee e nella vita del sindacato. Nell’esprimere dispiacere e cordoglio, la Cgil Palermo è vicina in un abbraccio affettuoso al marito, il compagno Antonio Ferrante, storico dirigente della Cgil, e alla famiglia". I funerali si terranno questa mattina alle 10,30 nella chiesa del cimitero dei Rotoli.