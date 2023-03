Centri impiego, Lionti e Borrelli (Uil): "Ancora a casa i vincitori del concorso, situazione inaccettabile"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Lo scorso giugno hanno vinto il concorso per il potenziamento dei centri per l’impiego siciliani ma ancora oggi gli 842 vincitori non hanno preso servizio. Diversi Cpi sono adesso sguarniti di personale e quindi chiusi al pubblico, così come Monreale e Bagheria. La Sicilia è inoltre l’unica regione in Italia, insieme a Basilicata e Molise, a non avere ancora realizzato dal 2019 neppure una sola assunzione. I posti messi a bando sono 1.112, ne restano da coprire 270. E’ una situazione inaccettabile in una regione che ha fame di lavoro e dove mancano da sempre le politiche attive del lavoro". Lo affermano Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia, e Gianni Borrelli della Uil Fpl

"Questi lavoratori e vincitori di concorso - aggiungono - rappresentano una svolta, possono potenziare e rilanciare l’azione amministrativa migliorando i servizi alla cittadinanza. Inoltre, superato il 30 aprile occorrerà approvare il rendiconto 2022 facendo slittare le assunzioni a data indefinita. Chiediamo, quindi, un’accelerazione e il giusto riconoscimento sulle procedure di assunzione. Sono giovani meritevoli che hanno studiato e vinto un concorso. In assenza di risposte siamo pronti ad azioni di protesta, i lavoratori hanno già inviato una diffida e sono pronti ad adire azioni legali".