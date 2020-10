Coronavirus, Inps Sicilia: "Solo 0,37% dei richiedenti non ha ancora ricevuto Cig"

In Sicilia su 219.677 beneficiari, il 99,63% ha ricevuto i pagamenti di Cig ordinaria, in deroga e le integrazioni del Fondo salariale. Per lo 0,37% (818) ancora in attesa, l'Inps in questi giorni ha avviato controlli e contatti con le aziende e gli intermediari abilitati ed è stato possibile disporre il pagamento, con valuta dal 23 ottobre al 3 novembre, in favore di 530 persone; altre 207 posizioni sono ancora in fase di istruttoria per la verifica della sussistenza dei requisiti e 81 soggetti risultano non avere diritto all'integrazione. A rendere noti i dati (aggiornati a fine ottobre) è proprio l'Istituto di previdenza.

Da febbraio a ottobre, sono state pagate in Sicilia 856.814 prestazioni, pari al 98,42% del totale (870.540), con un rapporto medio prestazione/beneficiario che si attesta su un valore pari a 3,96. Le prestazioni non ancora pagate sono 13.726, pari all'1,58% del totale.

Le domande di cassa integrazione in deroga presentate direttamente all'Inps di Palermo sono state 11.043, di queste ne sono state autorizzate 10.107 e 936 risultano in attesa di elaborazione. Per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni ordinaria, per Palermo le domande presentate sono state 9.583 e ne sono state autorizzate 8.599.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"I dati - dice Maria Sandra Petrotta, direttore regionale Inps - dimostrano e confermano in modo inconfutabile l’enorme impegno assicurato, in questo periodo così difficile per il Paese e per la nostra regione, da tutto il personale Inps della Sicilia, che, al pari di tutti i colleghi di ogni altra parte del territorio nazionale, si è speso e continua a spendersi senza sosta, per fare fronte in modo puntuale e corretto ad un carico di lavoro senza precedenti, spesso caratterizzato da procedimenti che coinvolgono anche enti e soggetti esterni. In uno spazio di tempo assai ridotto, si è reso necessario riorganizzare gli uffici per far sì che, accanto alle attività finalizzate all’erogazione delle prestazioni emergenziali, venissero garantiti regolarmente i servizi e le prestazioni tradizionali. Da qui, il mio plauso a tutto il personale Inps della Sicilia".

Allegati