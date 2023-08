Carta "Dedicata a te", il Comune bussa due volte: ripartono le lettere per gli irreperibili

Il postino suona sempre due volte. E stavolta lo manda il Comune. L'amministrazione ha infatti fatto partire la seconda raccomandata per i 996 soggetti che hanno diritto alla carta "Dedicata a te", il beneficio di 382,50 euro per l'acquisto di generi di prima necessità. Inizialmente il Masaf, ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, cui fa capo l'iniziativa, aveva comunicato che a Palermo erano 20.309 le famiglie destinatarie della tessera. Successivamente è stata effettuata una scrematura dagli uffici dell'assessorato alle Attività sociali. "Abbiamo verificato che queste persone fossero ancora vive, residenti a Palermo e che non prendessero il reddito di cittadinanza", spiega l'assessore Rosi Pennino. Al termine dei controlli il numero si è ridotto a 20.087. "Le prime lettere - continua l'assessore - sono partite per tutti, ne sono state consegnate 19.091. Stiamo cercando di rintracciare adesso coloro che sono risultati irreperibili".

Carta "Dedicata a te", la richiesta di informazioni al Comune

Una volta ricevuta la lettera, i beneficiari potranno recarsi in uno qualsiasi degli uffici postali per ritirare la carta "Dedicata a te". Viste le numerose richieste e il caos generatosi in precedenza, il Comune in un avviso "ribadisce che la graduatoria dei beneficiari è stata predisposta dall'Inps sulla base dei criteri definiti dal decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal ministero dell’Economia e delle finanze. I criteri possono essere visionati consultando il messaggio pubblicato nello scorso maggio sul sito dell'Inps".

L'amministrazione inoltre ricorda che "non è possibile presentare domanda né all’Inps né al Comune né presso altre sedi richieste di carta solidale da parte degli interessati" e che "i servizi sociali del Comune non possono, quindi, accogliere richieste di carta solidale, né acquisire alcun tipo di documentazione in merito, né hanno la possibilità di inserire alcun nominativo nella lista dei beneficiari già predisposta dall'Inps, né possono consegnare lettere per il ritiro della carta".

Infine si spiega che "la persona interessata, se lo desidera, può verificare se si trova nell’elenco dei beneficiari, presentandosi personalmente presso la sede del servizio sociale" della circoscrizione di appartenenza.

Come ritirare la carta "Dedicata a te" alle Poste

Sono dunque un migliaio coloro che non sono stati raggiunti perché assenti al primo invio, per vari motivi, dalla lettera del Comune con la quale bisogna successivamente andare alle Poste per il ritiro della carta. Il numero dei beneficiari che non hanno concretamente in mano la tessera però potrebbe essere più alto. Perché sono diverse le segnalazioni in questi giorni, alcune arrivate anche a PalermoToday, in cui gli aventi diritto sostengono che è capitato che gli uffici postali non disponessero della carta. "Arriva la lettera ma giunti alla posta verosimilmente mi viene riferito: 'Non abbiamo le carte elettroniche. Si rivolga a un altra posta'. E girovagando mi rendo conto che sono esaurite. Menomale che era dedicata a me. Tanta pubblicità governativa e poi mancano le carte...", ha scritto Paolo.

"Mia madre, ricevuta la lettera dal Comune per il ritiro della carta 'Dedicata a te', da circa un mese, gira al mattino tutti gli uffici postali di Palermo, premesso che mia madre ha 84 anni, e le dicono che non ci sono più carte", ha raccontato Marcella alla nostra redazione qualche giorno fa, precisando però che "lo scorso sabato mattina è tornata la disponibilità alle Poste".

Poste Italiane, dal canto suo, "rassicura i cittadini percettori del bonus sul costante monitoraggio della disponibilità di carte negli uffici postali. Le richieste di approvvigionamento da parte dell’azienda avvengono con regolarità, in particolare nei giorni scorsi caratterizzati dai picchi di consegne, con impatto sulla giacenza di carte presso limitate sedi del territorio. Grazie all’attuale normalizzazione del flusso di richieste e al frequente rifornimento negli uffici postali, le consegne saranno nuovamente disponibili in breve tempo in tutte le sedi". E ricorda che "le carte sono ritirabili in circolarità presso tutti gli uffici postali da parte dei soggetti beneficiari individuati dall'Inps, previa presentazione a sportello di un documento d’identità, del codice fiscale e della lettera di comunicazione ricevuta dal Comune".

Carta "Dedicata a te", come attivarla e cosa comprare

Una volta ottenuta, la tessera si attiva automaticamente col primo pagamento. Attenzione però, si tratta di un'operazione che va fatta entro il 15 settembre pena "la non fruibilità della carta e la conseguente decadenza del contributo", come si legge sul sito del Masaf. Cosa comprare con la carta "Dedicata a te"? Il ministero chiarisce che "la carta potrà essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari" e in un allegato specifica quali sono i beni che possono essere acquistati. Il Masaf inoltre, con apposite convenzioni, ha provveduto a stipulare accordi con tutti gli esercizi aderenti, appartenenti alla grande distribuzione organizzata e non solo, per l'applicazione di un ulteriore sconto del 15% in favore dei possessori delle carte. I file in pdf con gli elenchi di tutti i supermercati e punti vendita che hanno aderito e che oltre ad accettare la carta offrono la riduzione del 15% sono disponibili a questo link, alla voce adesioni.