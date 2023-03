Caro voli, M5s: "Avvocato individuato per presentare ricorso all’Antitrust non ha ancora accettato l'incarico"

“E’ giusto che i siciliani sappiano che a proposito del caro tariffe aeree, il governo Schifani ha annunciato alla Stampa un ricorso all’Antitrust che, udite udite, sembrerebbe non esserci dai bollettini redatti settimanalmente dall’Antitrust. Ad oggi non vi è traccia di alcun ricorso presentato dalla Regione Siciliana, l’unica istruttoria in essere è quella effettuata su segnalazione del Codacons. Il governo Schifani dica la verità ai Siciliani”.

A darne notizia è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Jose Marano, vice presidente della Commissione Mobilità e Trasporti all’ARS dopo aver ricevuto risposta ad una sua richiesta di accesso agli atti all'Ufficio Legislativo della Regione per capire l’iter dell’annuncio del ricorso da parte della giunta Regionale risalente a Dicembre 2022.

“Sorprende non poco - spiega Marano - che ad oggi nessun incarico è stato ancora accettato dall’avvocato individuato dalla giunta regionale, così come è specificato nella nota di risposta da parte dell’ufficio Legale della Regione Siciliana, alla mia richiesta di accesso agli atti. Il governo Schifani con deliberazione di giunta numero 577 del 9 dicembre 2022, aveva deliberato di proporre ricorso all’Antitrust contro il caro voli affidando l’incarico ad un esperto legale individuato dagli stessi, e dal quale non è pervenuto dalla regione nessun progetto di parcella contenente l’onorario richiesto per la prestazione professionale. Il governo Schifani dica la verità a tutti i siciliani perché ad oggi sembrerebbe fare solo propaganda".

“Siamo in procinto delle festività pasquali e i prezzi dei biglietti sono già alle stelle, fatto che puntualmente danneggia i ricongiungimenti familiari e ovviamente scoraggia i turisti. Schifani e i suoi assessori annuncino ai cittadini ed alla stampa dei risultati solo quando sono sicuri di averli raggiunti, o quantomeno abbiano avviato qualcosa di concreto”, conclude Marano.

Sulla vicenda è entrato anche il Codacons. "Ci spiace constatare che il Codacons risulta ad oggi essere l’unica associazione italiana ad aver portato sul tavolo dell’Antitrust la questione del caro-voli in Sicilia". afferma l’associazione dei consumatori, dopo la denuncia del M5S secondo cui la Regione Siciliana, nonostante i tanti annunci, non avrebbe ancora presentato alcun esposto all’Antitrust sulla vicenda.

“Se trovasse conferma la denuncia del M5S, ci troveremmo di fronte ad una situazione assolutamente paradossale – spiega il presidente regionale Codacons, Giovanni Petrone –. Il Codacons sarebbe infatti l’unico soggetto ad aver denunciato i prezzi abnormi dei voli da e per la Sicilia e ad aver fatto aprire una apposita indagine dall’Antitrust, ma al tempo stesso l’unica associazione esclusa dall’Osservatorio sul trasporto aereo istituito dal Presidente Schifani. Sembrerebbe uno scherzo, e invece è l’imbarazzante realtà”.

“Fortunatamente i cittadini siciliani possano contare sulla nostra pressante attività legale a tutela dei diritti degli utenti, e sulla nostra battaglia contro il caro-voli grazie alla quale l’Antitrust potrà accertare se vi siano condotte scorrette a danno dei consumatori e adottare le misure del caso” – conclude Petrone.