Caro voli, Schifani: "Scenario scandaloso, mi auguro che arrivino le sanzioni dall'Antitrust"

"Già a dicembre dello scorso anno, in presenza di questo scenario, avevo denunciato all'Antitrust il duopolio, il cartello che si era determinato tra Ita e Ryanair. Abbiamo ripetuto la denuncia a Pasqua e ancora attendiamo la risposta dell'Antitrust. Ora in estate lo scenario si ripete. In questa battaglia non mi sento solo, con me ci sono i siciliani e tutti gli italiani che vogliono raggiungere la mia regione". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenuto a 'Diario del giorno' su Rete 4, parlando del caro voli e ricordando come, a gennaio e febbraio, abbia “lavorato in silenzio per aumentare la concorrenza e indurre un terzo vettore privato a intervenire sulle tratte Palermo-Roma e Catania-Milano applicando tariffe di 70-80 euro andata e ritorno".

"Quando si amplia la concorrenza ne beneficia il cittadino. Se altri vettori dovessero intervenire aiuterebbero il livellamento dei prezzi", ha aggiunto il governatore, sottolineando che "i monopoli e i duopoli vanno combattuti". E l'intervento del Governo Meloni? "Ben venga ma mi sembra un pochino tardivo. Ho un alto senso delle istituzioni e non faccio polemiche, ma mi sarei augurato un intervento del governo un po' prima: i rincari non li scopriamo adesso”. Cosa si augura? "Che arrivi la sanzione dell'Antitrust, l'organo istituzionalmente competente a vigilare su questa anomalia di mercato. Applicare le sanzioni come deterrente. Temo, però, che ormai sia un po' tardi per evitare questo scenario scandaloso e inaccettabile. Stiamo assistendo alla deflagrazione del sistema. C’è un abbassamento del costo del carburante, non ci sono ragioni per i rincari: ci troviamo davanti a una brutale speculazione”.

"Il presidente Schifani - afferma Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all'Ars - ha detto che i biglietti aerei da e per la Sicilia continuano ad avere prezzi esorbitanti. Con questa sua dichiarazione ha confermato quello che sosteniamo da tempo, cioè che il suo sostegno alla nuova compagnia Aeroitalia non ha di certo risolto il problema".