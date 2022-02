Caro bollette, Adiconsum in campo per aiutare famiglie e imprese: "Possibile rateizzare"

Un aiuto concreto per chi non si trova nelle condizioni di pagare in unica soluzione le bolletta di luce e gas i cui importi recentemente sono notevolmente aumentati. Ad annunciarlo è l'associazione Adiconsum Palermo Trapani: "I consumatori non morosi possono chiedere la rateizzazione scegliendo un numero di rate variabili, in funzione dell’importo da pagare, prevedendo in alcuni casi un acconto pari al 30%".

Un'iniziativa resa possibile grazie ai protocolli d’intesa che Adiconsum, a livello nazionale, insieme ad alter altre associazioni, ha sottoscritto con alcune società energetiche, tra cui Eni gas e Luce, Hera comm, A2A e Iren S.p.A., per agevolare le famiglie alle prese con il caro-bollette di questi ultimi mesi e in previsione anche di quelli futuri. Nel caso del protocollo con Eni ad esempio è possibile rateizzare senza acconto e senza applicazioni di interessi e spese.

“Con questi protocolli d’intesa la nostra associazione – spiega il presidente di Adiconsum Palermo Trapani Antonio Rocco - intende aiutare tante famiglie che non possono pagare queste somme in unica soluzione togliendo risorse alla famiglia. Possono accedere alla rateizzazione sia gli utenti domestici che le piccole partite iva. Una possibilità ancora più importante per i tanti consumatori siciliani, nelle nostre province infatti si spende di più e vi sono maggiori difficoltà economiche. La nostra associazione chiede da tempo provvedimenti strutturali e normativi di politica energetica, che non possono più essere rinviati e - conclude - che non possono limitarsi ad interventi tampone”.

Per rivolgersi ad Adiconsum Palermo Trapani, verificare le bollette ricevute e richiedere la rateizzazione è possibile fissare un appuntamento a Palermo allo sportello di via Villa Heloise, 10, chiamare lo 091/307761 o mandare una mail alla quale richiedere un appuntamento è palermotrapani@adiconsum.it.