Caro bollette, al varo due provvedimenti della Regione: "360 milioni per le imprese e 160 per le famiglie"

Un intervento da 360 milioni in favore delle imprese per combattere il caro-bollette sarà varato domani dalla Giunta della Regione Siciliana. Ad annunciarlo è stato il governatore, Renato Schifani, nella sua controreplica all'Ars, dopo le dichiarazioni programmatiche di stamattina.

"All'intervento di domani faremo seguire, nelle riunioni di Giunta successive, altri 160 milioni per le famiglie contro il caro-energia - ha spiegato Schifani -, mentre incrementeremo di altri venti milioni lo stanziamento in favore dei Comuni per lo stesso tema".

Fonte: Dire