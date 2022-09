Il caro bollette mette in ginocchio un altro locale, chiude temporaneamente il Gran Caffè di Isola

Un'altra insegna che si spegne, almeno temporaneamente, a causa - a detta della proprietà - del caro bollette. Si tratta del Gran Caffè di Isola delle Femmine, storico bar-pasticceria, che si trova proprio all'ingresso del comune marinaro alle porte di Palermo.

L'annuncio dei titolari è arrivato, come già accaduto in altre occasioni, con un post su Facebook, in cui vengono pubblicati gli importi delle ultime due bollette della luce: poco più di 12 mila euro a luglio, 17 mila e 700 euro ad agosto.

"Gentili clienti - si legge sulla pagina del Gran Caffè - purtroppo ci troviamo a dover comunicarvi una decisione che abbiamo sperato fino alla fine di non dovervi mai dare. Tuttavia, nonostante il nostro impegno e il vostro sostegno quotidiano ci troviamo obbligati a chiudere temporaneamente la nostra attività a causa degli aumenti sulle utenze, che hanno coinvolto tutti i cittadini e tutte le attività del nostro Paese. Da lunedì 3 ottobre saremo chiusi".

"Spegneremo le nostre luci per un po' - continuano dal locale isolano - ma senza dubbio vi assicuriamo che la nostra voglia di crescere, rinnovarci e tornare non ci abbandonerà mai. Ci scusiamo per questa decisione ma si è dimostrata necessaria, a presto!".