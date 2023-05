Caro affitti studenti, proteste e proposte: "Emergenza risolvibile con beni confiscati e Pnrr"

Si moltiplicano le proteste e le proposte sul costo degli affitti in Italia per gli studenti universitari. Un tema che riguarda anche i tanti giovani palermitani che frequentano atenei fuori dal capoluogo siciliano. "Il caro affitti nelle città universitarie italiane penalizza ancora una volta le famiglie a reddito medio o medio basso del Meridione che non sono in condizioni di sostenere le scelte delle loro figlie e dei loro figli. Il problema è la conseguenza dell’assenza di politiche pubbliche per le città e per l’abitare e della mancanza di programmazione, che mettono a dura prova migliaia di nuclei familiari e gli studenti", sostengono in una nota congiunta Cgil, Sunia e Udu siciliani.

"Il problema per gli studenti - affermano le sigle - si può risolvere solo con la realizzazione di edilizia residenziale universitaria pubblica, anche attraverso gli Istituti autonomi e gli Enti per il diritto allo studio. Occorre comunque pensare a piani che contemplino anche la soluzione del problema del disagio abitativo per una più ampia platea. In questo quadro - proseguono Cgil, Sunia e Udu - l’utilizzo di immobili pubblici dismessi messi a disposizione dall’Agenzia del Demanio potrebbe essere una soluzione utile ed opportuna". Cgil, Sunia, Udu sottolineano dunque la necessità di aprire tavoli di confronto sia a livello nazionale che regionale coinvolgendo gli Atenei, gli Enti per il Diritto allo studio, le rappresentanze degli studenti e dei sindacati degli inquilini e confederali "per definire piani per il diritto allo studio e alla città per le ragazze e i ragazzi e per un utilizzo ottimale dei fondi del Pnrr che allo stato attuale sembra siano stati dirottati su progetti di Housing sociale realizzati e gestiti dai privati che ridurranno i costi per gli studenti di meno del 10%".

Sul tema interviene anche Alessio Pontillo, presidente di Andisu, l'associazione cui aderiscono gli organismi del diritto allo studio, tra cui anche l'Ersu Palermo che, proprio in questi giorni, attraverso il suo presidente Michele D'Amico, ha chiesto formalmente alla Regione di attivare le procedure per l'utilizzo di alcuni beni confiscati alla criminalità organizzata per destinarli a studentati universitari (in particolare Hotel San Paolo a Palermo e Hotel Xiara a Valderice).

"L'Andisu - afferma Pontillo - non può intervenire direttamente sul libero mercato per contrastare il caro affitti tuttavia sta svolgendo un'azione di coordinamento e impulso, con tutti gli organismi per il diritto allo studio aderenti nel territorio italiano, per realizzare in tutto il nostro Paese quelle buone pratiche attive sinora solo localmente anche per questioni di budget, che hanno dato ottimi risultati per tutelare il diritto all’abitare degli studenti universitari. Il lavoro svolto dall'Andisu, in particolare con il Mur, ha inoltre contribuito alla realizzazione dei primi 7.500 alloggi finanziati con il Pnrr, parte dei quali riservati agli studenti degli organismi per il diritto allo studio".

L’associazione ritiene "importante rafforzare la destinazione degli alloggi realizzati con il Pnrr, è quindi fondamentale aumentare ulteriormente la riserva per gli studenti a basso reddito. Auspichiamo, inoltre, che si avvii un’efficace azione coordinata, con ministero, Regioni, Agenzia del Demanio e Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per destinare all'utilizzo pubblico di residenzialità studentesca universitaria tutti quegli immobili confiscati disponibili sul territorio nazionale e che, con anche un forte valore simbolico ed educativo, possono essere convertiti in studentati grazie all'utilizzo delle risorse già disponibili del Pnrr".