Carini, apre sportello per dare informazioni ai cittadini su affitti agevolati e agevolazioni fiscali

L'iniziativa targata Sunia. Il servizio è gratuito e si svolge nella sede della Camera del Lavoro in via Roma, al civico 94

Uno sportello del Sunia a Carini per dare informazioni ai cittadini su affitti agevolati e agevolazioni fiscali. Il servizio è gratuito e si svolge nella sede della Camera del Lavoro di Carini, in via Roma 94.

“Da oggi al 26 febbraio il Sunia Palermo terrà uno sportello nella sede territoriale di Carini (ore 9-12) per dare un'informazione puntuale e precisa ai tanti quesiti che i cittadini di Carini, in misura sempre maggiore, stanno ponendo all'attenzione del sindacato degli inquilini – dichiarano Zaher Darwish, segretario del Sunia Palermo, che fornirà l'assistenza agli inquilini, e Rosario Tomaselli, responsabile della Camera del Lavoro di Carini –. Si tratta di venire incontro alla richiesta di diritti dei cittadini in merito agli affitti agevolati, dopo gli incontri che ci sono stati tra Comuni e sindacati, e sulle agevolazioni fiscali connesse alla sottoscrizione di contratti di locazione a canone agevolato, basato sugli accordi territoriali. Questo servirà anche a costruire rapporti di collaborazione anche con gli enti locali e con le amministrazioni cittadine, specie quella del comune di Carini, ma anche Bagheria e Termini Imerese”.

“In base alle esigenze, decideremo come prolungare il servizio – aggiungono Zaher Darwish e Rosario Tomaselli – Nella sede della Cgil di Carini oltre ai servizi di d patronato Inca e del Caf, settimanalmente è in funzione anche lo sportello della Fiom dedicato ai metalmeccanici e uno della Fillea per le esigenze degli operai edili”.