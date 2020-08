Balestrate chiama a raccolta i turisti: al via la campagna "Visit to Balestrate"

Ha scelto una frase in inglese - "Visit to Balestrate" - il Comune di Balestrate per la campagna promozionale post lockdown che si pone l'obiettivo di far conoscere a chi è in cerca di mare e di vacanze, le bellezze dell'ultimo paese della provincia di Palermo andando in direzione Trapani. Anche se in Inglese, lo slogan è però indirizzato a un turismo soprattutto di prossimità, visto che l'emergenza Covid non è del tutto finita.

Tante le iniziative e gli eventi che il sindaco Vito Rizzo, il suo staff e un gruppo di cittadini che si è costituito spontaneamente, hanno in cantiere. Alcuni sono già partiti, come una "tre giorni" per festeggiare i 200 anni di storia di Balestrate, con serate di degustazione vini, una mostra fotografica con immagini storiche del paese, masterclass e convegni: "Siamo in attesa di avere l'ok per un grande evento sulla sicilianità a fine agosto che durerà tre giorni - dichiara il primo cittadino di Balestrate - che si dovrebbe fare in spiaggia con una trentina di importanti artisti siciliani".

Ad agosto, intanto, si è vista anche qualche presenza di turismo nazionale e internazionale e questo lascia ben sperare per il finale della stagione: "Gli stranieri - afferma Rizzo - sono stati finora la presenza principale, già ad aprile e maggio. Quest'anno non è andata così, nonostante ci fossero grandi aspettative, considerando le prenotazioni. Nei mesi di giugno e luglio - continua il sindaco - abbiamo avuto turismo di breve durata fatto da siciliani, adesso c'è una presenza più massiccia anche di non siciliani. E' una stagione di transizione - conclude - durante la quale bisogna sopravvivere per poi rifarci alla grande l'estate prossima".