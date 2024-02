Dopo il no a Decathlon, il divorzio con Cisalfa: Cammarata Sport torna alle origini

Dopo oltre 15 anni arriva il divorzio tra Cammarata e Cisalfa. La storica azienda palermitana di articoli sportivi con due punti vendita tra via Duca della Verdura e viale Regione Siciliana, che nel 2008 ha siglato un'intesa con il brand italiano dedicato allo sport fondato dalla famiglia Mancini, stringe una nuova collaborazione con la MG Consulting che pensa già a un piano d'espansione: nel nuovo accordo vengono garantiti i contratti ai 50 impiegati e la storica insegna torna alle origini.

Le due società della famiglia, ovvero la Cammarata Sport 2000 che fa riferimento alla sede di viale Regione e la Gape del punto vendita di via Duca della Verdura, danno nuovamente in affitto un ramo d'azienda, stavolta a un nuovo investitore e a nuove condizioni. Intanto, oltre alla conservazione del marchio storico, c'è la salvaguardia dei posti di lavoro che resteranno immutati anche con il subentro del nuovo socio. Poi la gestione commerciale e delle risorse umane in toto, che nel precedente corso era condivisa con Cisalfa.

Così Cammarata torna a essere semplicemente Cammarata. Diverse multinazionali sportive, tra le altre cose, in questi anni avrebbero approcciato la famiglia per una acquisizione. Tra queste, Decathlon che da diverso tempo sta cercando il luogo giusto per aprire il suo primo punto vendita in città: dal negozio Scarpe&Scarpe al Forum a un immobile in via Roma, che con il superamento dei limiti di 200 metri quadrati mira a portare lì grandi marchi. L'accordo, però, non è mai andato in porto: Cammarata ha voluto garantire i posti di lavoro e il nome del brand, che con Decathlon invece sarebbe andato perduto.

Ora, esaurito l'esame congiunto tra le parti, l'azienda e il nuovo socio trasmetteranno alle sigle sindacali che hanno curato l'accordo (ovvero Filcams-Cgil e Uiltucs Sicilia) il piano industriale. Intanto dal 1° marzo il nuovo corso che proseguirà, come dicono gli addetti ai lavori, "senza soluzione di continuità" in capo alla Cammarata Sport 2000 e alla Gape. A tutti i lavoratori sarà mantenuto lo stesso livello contrattuale e lo stesso trattamento economico stipulato con Cisalfa.