"Si sono distinte durante la pandemia", la camera di commercio premia tre imprese edili

Tre imprese edili che fanno parte di Ance Palermo, sono state premiate, questa mattina, nell’ambito del “Premio Imprese Leader 2022”, organizzato dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna, con l’intento di dare il giusto riconoscimento a tutte le aziende che non si sono fermate durante il periodo della pandemia ma hanno continuato a lavorare trasformandolo in una opportunità.

Il premio, consegnato dalla vice presidente di Ance Palermo Angela Pisciotta, è stato conferito alla Almeida srl rappresentata da Giuseppe Puccio, alla Cosan srl rappresentata da Andrea Sanfratello e alla Emmeci srl rappresentata da Giuseppe Lipira “per essersi distinte per resilienza, resistenza, innovazione e iniziativa nel periodo del Covid 19”. “Si tratta di imprese che hanno alle spalle una storia importante e che si sono distinte per spirito di iniziativa e per la capacità di riuscire a guardare oltre l’ostacolo – ha spiegato la vice presidente di Ance Palermo Angela Pisciotta -. Siamo lieti di questo riconoscimento che, idealmente, va a tutte le nostre imprese che ogni giorno si impegnano per portare avanti il loro lavoro”.