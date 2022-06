Cambio al vertice della Uil Fpl Sicilia e Palermo, Sampino eletto segretario generale del sindacato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cambio al vertice della Uil Fpl Sicilia e Palermo. Alla chiusura del sesto congresso regionale, è stato eletto all’unanimità Salvatore Sampino. Classe 1962, sposato e papà di due figlie, fa già parte del corpo della polizia municipale di Palermo. Ha iniziato a lavorare nel mondo sindacale nel 1990 sempre all’interno della Uil Fpl Palermo. Stamane alla presenza della segretaria generale della Uil Sicilia e Area Vasta, Luisella Lionti, ha fatto il punto della situazione nell’Isola condividendone gli obiettivi. “E’ necessario - ha spiegato Sampino - discutere subito del nuovo piano sanitario regionale confrontandoci con le istituzioni per avviare la riforma della sanità e della medicina territoriale valorizzando l’esperienza dei tanti precari in prima fila nell’emergenza Covid, a partire dal personale Usca. E ancora rinnovare il contratto del comparto dei regionali”. Tra le priorità del nuovo segretario, inoltre, portare a full time i circa ventimila lavoratori degli enti locali (2.500 solo a Palermo), senza dimenticare gli lsu, quattromila circa: “Come ha ribadito la nostra segretaria Lionti, anche la Uil Fpl non intende più accettare lavoratori in nero all’interno della pubblica amministrazione”. Ad affiancare Sampino saranno Giuseppe Adamo, segretario Organizzativo con delega ai Regionali, Pippo Piastra con delega alla Sanità. Gesualda Altamore si occuperà, invece, delle Politiche delle Autonomie Locali, infine Angelo Gambera della Formazione.