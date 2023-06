Call.it-consorzio sintesi, richiesta proroga della convenzione tra Windtre e Regione siciliana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Più di 200 lavoratori della cooperativa sociale Call.it-Consorzio Sintesi (composta in gran parte da personale con disabilita’) hanno partecipato all’assemblea con la Fp Cgil Palermo presso la sala dell’istituto Salesiano Gesù Adolescente, in via Evangelista Di Blasi. Al centro della discussione, la proroga della convenzione tra Windtre, Consorzio Sintesi e Regione siciliana. “Chiediamo che in tempi brevi – ha detto Giovanni Cammuca segretario provinciale della FP Cgil – possa raggiungere una soluzione condivisa che possa ridare serenità alle famiglie dei lavoratori e delle lavoratrici. La convenzione in questi anni ha permesso non solo di dare lavoro a oltre 400 famiglie tra Roma, Napoli e Palermo, ma ha dato diversi vantaggi alla società Windtre. Pertanto – conclude Cammuca- auspichiamo che Windtre possa rapidamente prorogare la convenzione con Sintesi”.